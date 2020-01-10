Müsiad Başkanı ÇelenK'ten Çalışan Gazeteciler günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Müsiad Başkanı ÇelenK'ten Çalışan Gazeteciler günü mesajı - Son Dakika

Müsiad Başkanı ÇelenK'ten Çalışan Gazeteciler günü mesajı

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle bir mesaj yayımlayarak basın mensuplarının gününü kutladı.

Müsiad Başkanı ÇelenK'ten Çalışan Gazeteciler günü mesajı, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle bir mesaj yayımlayarak basın mensuplarının gününü kutladı.


MÜSİAD Başkanı Çelenk, yayımladığı mesajında, "Her kesimin bilgi edinme, haber alma, özgür düşünce, ifade ve eleştiri hakkına sahip olduğu dünyamızda temel insan haklarından olan, düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasının başlıca yollarından birisi basın ve yayın özgürlüğüdür. Dün olduğu gibi bugün de bu özgürlüğün ne kadar önem arz ettiği ortadadır. Toplumların gelişiminde, doğrulanmış kaynağa dayalı bilgilendirme, objektif kriterlere dayalı aydınlatma ve gerçeği ortaya çıkararak kamuoyu oluşturma gibi önemli bir görevi zor şartlarda başarıyla yürüten değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:37 Kaynak: İHA
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