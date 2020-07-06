Muşlu besici dağdan topladığı ağaçları sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

Muş'un Varto ilçesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan Turabi Yoloğlu, boş zamanlarında dağlardan topladığı kurumuş ağaçları işleyerek farklı figürler ortaya çıkarıyor.

İlçeye bağlı Taşçı köyünde yaşayan üç çocuk babası Yoloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasını 2010 yılında kaybetmesinin ardından büyük bir üzüntü yaşadığını ve kendisini ağaç işleyerek avutmaya çalıştığını söyledi.

Hayvanlarını otlatırken gördüğü ağaçlarla yüzlerce hayvan figürü ve süs eşyası yaptığını aktaran Yoloğlu, şunları belirtti:

"İlk zamanlarda ağaçtan kağnı, fayton yaparak çevremdekilere hediye etmeye ettim. Farklı şeyler yaparak kendimi geliştirmek istedim. Topladığım ağaçları önce motorlu testereyle şekillendiriyorum, sonra da atölyeye çevirdiğim tandır evinde ince işlerini yapıyorum. Kurumuş ağaçları topluyorum ve doğaya zarar vermiyorum. Bulduğum atık ağaçların yapısına, boyutuna göre eserlerime şekil veriyorum."

Ağaç işlemeyi çok sevdiğini, boş zamanlarını atölyesinde geçirdiğini dile getiren Yoloğlu, "Yaptığım heykellere çevremdeki insanlar da ilgi gösteriyor. Heykelleri hem evimde sergiliyorum hem de yakınlarıma hediye ediyorum." ifadelerini kullandı.