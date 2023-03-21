Bereket ayı geldi! Ramazan bu sene 29 gün sürecek - Son Dakika
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Bereket ayı geldi! Ramazan bu sene 29 gün sürecek

21.03.2023 10:13

Müslümanların büyük heyecanla beklediği bereket ayı Ramazan'ın ilk teravih namazı yarın kılınacak, yine yarın gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak. Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nca yapılan ay hesaplamalarına göre şevval ayının hilali, ramazanın 29. akşamı ortaya çıkacağı için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.

On bir ayın sultanı Ramazan'ın ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

BAYRAM 21 NİSAN'DA

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 17 Nisan'da idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 21 Nisan'da başlayacak. Din İşleri Yüksek Kurulunca fitre miktarı ise 70 lira olarak belirlendi.

29 GÜN SÜRECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, kameri takvime göre ayın dünya etrafında döndüğü sürenin 29 gün ve bir kaç saat olduğunu söyledi. Ramazanın bazen 29, bazen de 30 gün sürmesinin ayın dünya etrafında dönme süresiyle ilgili olduğuna işaret eden Bozkurt, "Bu ramazan da 29 gün sürecek. Greenwich saatiyle hilalin 23 Mart sabahında görüleceği öngörülüyor." bilgisini verdi.

Bu yıl Ramazan temasını "Ramazan ve Dayanışma" olarak belirlediklerini bildiren Bozkurt, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazanın gereği gibi idrak edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Müslümanların ramazanda dini hassasiyetlere en çok bağlı olduğu zaman dilimi olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Ramazanda oruç ve teravih namazlarının yanında geleceğe umutla bakmayı sağlayan fırsatlar da vardır. Bunlar arasında Rabb'imizin bize verdiği nimetlerin kıymetini bilmek. Gündüzü oruçlu geçirmek bize nimetlerin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatır. Bu durum, imkanlara sahip olmayan insanları halini hatırlamaya da vesile olur." diye konuştu.

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