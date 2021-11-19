Müslüme'nin acı haberini alan annesinin ağıtları yürek yaktı - Son Dakika

Müslüme'nin acı haberini alan annesinin ağıtları yürek yaktı
19.11.2021 12:56
Mersin'de ailesinin kurduğu çadırın önünde oynarken kaybolan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin, arama çalışmalarının 10. gününde cansız bedeni bulundu. Müslüme'nin acı haberini alan ailesi yıkıldı. Kendinden geçen annesi ise ağıtlar yaktı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın bulunması amacıyla yürütülen ve dün havanın kararması yüzünden ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.
ANNESİ FERYAT ETTİ
Müslüme'nin cansız bedeni evlerinden 7 kilometre uzaklıkta bir dağlık alanda bulundu. Müslüme'nin yakınları, acı haberin ardından gözyaşı döktü. Acılı annenin yaktığı ağıtlar yürekleri yaktı.
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