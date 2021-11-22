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Son dakika gündem: MÜSLÜME'NİN GÖZALTINDAKİ AİLESİ İÇİN ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR - Son Dakika

Son dakika gündem: MÜSLÜME'NİN GÖZALTINDAKİ AİLESİ İÇİN ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

22.11.2021 16:57
Son dakika gündem: MÜSLÜME'NİN GÖZALTINDAKİ AİLESİ İÇİN ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Son dakika haber: MERSİN'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan annesi Selvi ve babası Mehmet Yağal'ın da aralarında bulunduğu aile üyeleri, sağlık kontrolünden geçirildi.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan annesi Selvi ve babası Mehmet Yağal'ın da aralarında bulunduğu aile üyeleri, sağlık kontrolünden geçirildi.  Tekrar karakola götürülen aile hakkında, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapora göre işlem yapılacağı bildirildi.

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Gülnar ilçesi 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Yağal'ın cansız bedeni, Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Otopsinin ardından Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

3 GECE JANDARMADA İFADE VERDİLER

Kızın cesedinin bulunduğu gün jandarma ekipleri, Müslüme Yağal'ın anne ve babasının da aralarında olduğu yakınlarını ifadeleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Anneanne Müslüme Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aile, ifade işlemleri sürdüğü için Müslüme'nin cenazesine katılamadı.

Şüpheli sıfatıyla gözaltında 3 gece geçiren baba Mehmet, anne Selvi Yağal, kardeşler ile diğer aile üyeleri, bugün Gülnar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Jandarma ekipleri tarafından ayrı ayrı hastaneye getirilen aile üyeleri, sağlık kontrolünün ardından tekrar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Karakoldaki işlemleri süren aile için verilen ek gözaltı süresi ise yarın tamamlanıyor. Aile hakkında verilecek karar için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan raporun beklendiği öğrenildi.

Can ÇELİK- Eser PAZARBAŞI/ MERSİN, -


Son dakika gündem: MÜSLÜME'NİN GÖZALTINDAKİ AİLESİ İÇİN ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR
Son dakika gündem: MÜSLÜME'NİN GÖZALTINDAKİ AİLESİ İÇİN ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR
Son dakika gündem: MÜSLÜME'NİN GÖZALTINDAKİ AİLESİ İÇİN ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR
Son dakika gündem: MÜSLÜME'NİN GÖZALTINDAKİ AİLESİ İÇİN ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR
Son dakika gündem: MÜSLÜME'NİN GÖZALTINDAKİ AİLESİ İÇİN ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR
Son dakika gündem: MÜSLÜME'NİN GÖZALTINDAKİ AİLESİ İÇİN ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR
Son dakika gündem: MÜSLÜME'NİN GÖZALTINDAKİ AİLESİ İÇİN ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR
Son dakika gündem: MÜSLÜME'NİN GÖZALTINDAKİ AİLESİ İÇİN ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR
Son dakika gündem: MÜSLÜME'NİN GÖZALTINDAKİ AİLESİ İÇİN ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR
Son dakika gündem: MÜSLÜME'NİN GÖZALTINDAKİ AİLESİ İÇİN ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR
Son dakika gündem: MÜSLÜME'NİN GÖZALTINDAKİ AİLESİ İÇİN ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Adli Tıp, Jandarma, Hisarcık, Gülnar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: MÜSLÜME'NİN GÖZALTINDAKİ AİLESİ İÇİN ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: MÜSLÜME'NİN GÖZALTINDAKİ AİLESİ İÇİN ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR - Son Dakika
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