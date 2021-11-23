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Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş - Son Dakika

Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş

23.11.2021 14:41

Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken, 10 gün sonra cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal'ın cinayet şüphelisi olarak tutuklanan dedesinin, AKUT'un drone ile arama çalışmalarını monitörden izleyerek takip ettiği ortaya çıktı.

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da, Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörüklerinden, 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ 10 GÜN SONRA BULUNDU

Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Müslüme Yağal'ın cesedi, Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Burada yapılan otopsinin ardından Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

Müslüme'nin tutuklanan dedesi, dronlu arama çalışmalarını izlemiş

DEDESİ TUTUKLANDI

Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu gün jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı. Anneanne Müslüme Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Müslüme'nin tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş

Gözaltındaki 8 aile üyesi, ifade işlemleri sürdüğü için Müslüme'nin cenazesine katılamadı. Şüpheli sıfatıyla gözaltında ve karakolda 3 gece geçiren şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından olayla ilgili tek tek sorgulandı. Müslüme'nin ölümünde 'şüpheli' sıfatıyla sevk işlemi yapılan dede Hasan Yağal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7 aile üyesi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Müslüme'nin tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş

DRONE İLE YAPILAN ARAMA ÇALIŞMALARINI TAKİP ETMİŞ

Müslüme'nin cinayet şüphelisi dede Hasan Yağal'ın, küçük kızı bulunması için AKUT'a ait dronla yapılan arama çalışmalarını monitörden izleyerek, takip ettiği ortaya çıktı. Bu süreçte basın mensuplarına açıklama da yapan Hasan Yağal, "O günden beri sağ olsun devletimiz, tüm gücüyle arıyor ama yok. Çocuk çok hareketliydi, çok akıllıydı" demişti.

Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş

Müslüme, Karaman, Cinayet, Drone, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş - Son Dakika
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