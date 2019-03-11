Son Dakika Haberleri: Mustafa Çalışkan'dan Tff Başkanı Güreli'ye Nezaket Ziyareti

Mustafa Çalışkan'dan Tff Başkanı Güreli'ye Nezaket Ziyareti

49 dakika önce

İSTANBUL / DHAİstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Mustafa Çalışkan'dan Tff Başkanı Güreli'ye Nezaket Ziyareti, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarete, TFF Başkanvekilleri Ali Dürüst ve Cengiz Zülfikaroğlu da katıldı.

Ziyarette Başkan Hüsnü Güreli tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması ve hediye takdim edildi. Başkan Hüsnü Güreli ve Mustafa Çalışkan daha sonra tesisleri gezdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:00 Kaynak: DHA

İstanbul, Hüsnü Güreli, Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Çalışkan, Spor
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