Mustafa Çalışkan'dan Tff Başkanı Güreli'ye Nezaket Ziyareti
49 dakika önce
İSTANBUL / DHAİstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli'ye nezaket ziyaretinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:00 Kaynak: DHA
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