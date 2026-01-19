Mustafa Can Düzgün Türkiye Şampiyonası\'na Katılacak

Eskişehirli başarılı sporcu Mustafa Can Düzgün, Isparta'da düzenlenen Grup Şampiyonası'nda, 110 kilo kategorisinde elde ettiği dereceyle Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Isparta'da 16-18 Ocak 2026 tarihleri arasında ev sahipliğinde gerçekleşen Grup Şampiyonası, kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların ter döktüğü şampiyonada, Eskişehirli sporcu Mustafa Can Düzgün sergilediği performansla göz doldurdu.

110 kiloda büyük başarı

Ağır sıklet kategorisinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Mustafa Can Düzgün, 110 kiloda rakiplerine karşı üstün bir mücadele sergiledi. Şampiyona sonunda klasman yapmayı başaran genç sporcu, bu başarısıyla birlikte önümüzdeki süreçte düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda şehri temsil etme hakkını elde etti. - ESKİŞEHİR