Mustafa Cengiz'den flaş 'Zorlu' açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Cengiz'den flaş 'Zorlu' açıklaması! - Son Dakika Spor

Mustafa Cengiz'den flaş 'Zorlu' açıklaması!

6 saat önce

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu hakkında sert açıklamalar yaptıMerkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in Zorlu'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşmesini değerlendiren Mustafa Cengiz, "Zorlu toplantısını unutturmaya çalışmak,...

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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu hakkında sert açıklamalar yaptı


Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in Zorlu'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşmesini değerlendiren Mustafa Cengiz, "Zorlu toplantısını unutturmaya çalışmak, övmek ihanettir. Bu toplantı özel bir büroda oldu ve kimseye haber verilmelidir. MHK Başkanı diyor ki 'Ali Koç'u ikna ettim.' TFF isterse VAR kayıtları açıklanır. Bunu IFAB söylüyor. Zorlu'da yapılan toplantı doğru değildir ve yakışık almamıştır. Bir MHK Başkanı, bir kulüp başkanına hesap veremez, ikna etmeye çalışamaz. Zaten ikna olmadıklarını sonraki açıklamalarında gördük. TFF adil ve dürüst yarışma zemini hazırlamalı. TFF Başkanı böyle bir toplantıya koca MHK başkanını çağıramaz. Siz bir görevdeyseniz, bir kulüple ticari ilişki içine giremezsiniz. Dünyanın hiç bir yerinde bu görev sürdürülemez, Türkiye'de de sürdürülmemelidir" dedi.


TBF'YE DE SERT TEPKİ


Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın Ormanspor'a mağlup olduğu maç hakkında da sert açıklamalar yapan Cengiz, "Galatasaray bu ülkeye voleybolu ve basketbolu getirmiştir. Galatasaray'a yapılan kötülük, ülkeye yapılan kötülüktür. Hakemler parkede cinayet işlemiştir. Futbolda değil baskette de taraf tutmalar başlamıştır. Dünkü Ormanspor maçında hakemlik camiası adına utandım! Başka utananlar varsa durumu düzeltsinler. Galatasaray yenilebilir ama mert, adil yarış istiyoruz. Açık teknik faule, faul çalınmadı. Bu iyi niyet değildir. TBF yetkilileri cevap versin, orayı yangın yerine çevirmesinler. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır" şeklinde konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 08:01 
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