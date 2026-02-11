Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanlığı'na Atandı - Son Dakika
Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanlığı'na Atandı

11.02.2026 10:12
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'na devir teslimi için Ankara'ya gidecek.

(ERZURUM) - İçişleri Bakanlığı'na atanan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Bugün de saat 12.00 gibi inşallah İçişleri Bakanlığımızda devir teslimi gerçekleştirmiş olacağım" dedi.

İçişleri Bakanlığı'na Ali Yerlikaya'nın yerine atanan Mustafa Çiftçi, görev yaptığı Erzurum Valiliği'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çiftçi, şöyle konuştu:

"Ben burada görev yaptığım süre zarfında bütün Erzurumlulardan memnun ve razı olarak ayrılıyorum. Hepsine hakkımı da helal ediyorum. İnşallah Erzurum'u daha iyi yerlerde görmek ümidiyle biraz sonra buradan ayrılacağım, Ankara'ya gideceğim ve orada da bugün itibarıyla görev devir teslimi yapılacak. Dün gece itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız görevi tevdi ettiler. Bugün de saat 12.00 gibi inşallah İçişleri Bakanlığımızda devir teslimi gerçekleştirmiş olacağım."

Ben, görev yaptığım bu süre içerisinde her zaman yakın ilgi ve desteklerini gördüğüm Garnizon Komutanımıza, Sayın milletvekillerimize, siyasi partilerimizin değerli il başkanlarına ve temsilcilerine, buradaki bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan değerli çalışma arkadaşlarıma, sivil toplum örgütlerine, meslek kuruluşlarına ve şu an aklıma getiremediğim herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun.

İnşallah Ankara'da da dadaşlara her zaman kapım ve gönlüm açık olacak. Kalbimin müstesna bir köşesinde Erzurum'un hatırasını yaşatmaya devam edeceğim. Ben sizlerden helallik diliyorum. Hakkınızı helal ediniz. Hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum. 18 Ağustos'un sıcak bir gününde Erzurum'a gelmiştim. Karlı bir Erzurum gününde, Erzurum'un şanına yakışır bir havada da Erzurum'dan ayrılıyorum. İnşallah tekrar görüşmek, buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
