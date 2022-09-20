Eski milletvekili Dağıstanlı için TBMM'de tören - Son Dakika
Üye Girişi

Eski milletvekili Dağıstanlı için TBMM'de tören

20.09.2022 14:59

Eski milletvekili Dağıstanlı için TBMM'de törenANKARA'da dün hayatını kaybeden eski milletvekili ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı (91) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Eski milletvekili Dağıstanlı için TBMM'de tören

ANKARA'da dün hayatını kaybeden eski milletvekili ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı (91) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Antalya'da uzun süredir özel bir hastanede tedavi gören 15 ve 16'ıncı Dönem Adalet Partisi Samsun Milletvekili ve eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı, dün hayatını kaybetti. Dağıstanlı için bugün TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Dağıstanlı'nın ailesi ve yakınları ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Meclis Başkanvekili Celal Adan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile çok sayıda milletvekili katıldı. Dağıstanlı'nın cenazesi, ikindi namazı sonrası Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

YORUMLAR
500
ESKİ MİLLETVEKİLİ DAĞISTANLI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI ESKİ MİLLETVEKİLİ DAĞISTANLI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İYİ Parti'li Öztürk: 'Çiğ süt desteğinin en az 1 lira olması gerekir' İYİ Parti'li Öztürk: 'Çiğ süt desteğinin en az 1 lira olması gerekir' AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'dan Millet Bahçesi açıklaması Açıklaması AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'dan Millet Bahçesi açıklaması Açıklaması
Kaynak: DHA

Milletvekili, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski milletvekili Dağıstanlı için TBMM'de tören - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:49 28 yıllık faili meçhul cinayet özel ekip sayesinde aydınlatıldı! FETÖ'cü polisin olayı örtbas ettiği ortaya çıktı
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 11:06:01. #1.12#
SON DAKİKA: Eski milletvekili Dağıstanlı için TBMM'de tören - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement