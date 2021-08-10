Üye Girişi
Mustafa Denizli'nin öncelikli hedefi Altay'ı ligde kalıcı yapmak - Son Dakika

Mustafa Denizli'nin öncelikli hedefi Altay'ı ligde kalıcı yapmak

10.08.2021 10:58

Süper Lig'in tecrübeli teknik adamlarından Mustafa Denizli, altyapısında yetişip bir dönem kaptanlığını da yaptığı Altay'ın Süper Lig'de kalıcı olmasını hedeflediğini söyledi.

Süper Lig'in tecrübeli teknik adamlarından Mustafa Denizli, altyapısında yetişip bir dönem kaptanlığını da yaptığı Altay'ın Süper Lig'de kalıcı olmasını hedeflediğini söyledi.

Mustafa Denizli, AA muhabirine, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptıkları ikinci etap kampını tamamladıklarını söyledi.

Erzurum'da öncelikli olarak fizik ağırlıklı çalışmalar yaptıklarını anlatan Denizli, "Süper Ligin başlamasına kısa süre var. Ümidim ligin başlamasına kadar önemli gördüğümüz bir takım eksiklikleri hem sayısal hem de oyun olarak telafi ederiz." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncularla kadrolarını takviye ettiklerini anlatan Denizli, transfer politikalarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Aşağı yukarı kadromuza dahil ettiğimiz futbolcuların tamamı genç sınıfına girecek futbolcular. Bunu iki nedenle yapıyoruz. Birincisi uzun vadeli camiaya fayda sağlasınlar, ikincisi de maliyetlerinin çok daha üzerinde talipleri çıkarsa kulüp adına bunları değerlendirmek. Bu iki konu bizim için önemli. Hem yeteri kadar oyunculardan istifade etmek hem de ileride mali konularda kulübe büyük destek sağlayacak transferlerinde önünü açmak istiyoruz."

"Oyun planımızı daha da geliştireceğiz"

Futbol kulüplerinin 5-6 haftadan önce ligde ideal kadrolarına kolay kolay ulaşamayacaklarına vurgu yapan Denizli, ilk haftalarda skorların önemli olmadığını ve ideal kadroları bulmanın zaman alacağını söyledi.

Deneyimli teknik adam, ligin ilk haftalarında puan kaybetmemeye çalışacaklarını anlatarak, "Biz bu haftaları hem iyi sonuçlarla geçmeye çalışacağız hem de takımımızın iskeletini oluşturacak arkadaşlarımızı ve oyun planımızı daha da geliştireceğiz." diye konuştu.

Altay'ın 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıktığına işaret eden Denizli, "Bizim belki de son yıllardaki en mutlu dönemimizdi. Tabii ki bütün gençlik yıllarımı geçirdiğim camia uzun süredir de Süper Lig'den uzaktaydı. Dolayısıyla tutunmaya gelmiyoruz. Burada Altay çok uzun süre kalıcı oldu. Yani biz bunu tekrar uzun süreli bir yolculuğa çıkarmak istiyoruz." dedi.

"Altyapısında yetiştiğim takımda teknik direktör olmak farklı duygu"

Denizli, altyapısında yetiştiği takıma teknik direktör olarak gelmesinin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, şunları dile getirdi:

"Bu farklı bir duygu. Yani zaten futbolculuk yönünden formasını giydiğim çok kulüp olmadı. Son yılımda Galatasaray forması giydim ama bütün hayatım Altay formasıyla geçti, altyapısında yetiştim. Buradaki hisler gerçekten çok farklı. Yani birçok camiada görev yaptım ve hepsi son derece gurur verici görevlerdi. Ama burada farklı duygular hissediyorsun. Yani geriye dönüp baktığın zaman bu çıktığın yolculukta bugün gelip oturduğun koltuk, köşe taşlarını döşeyen kulüp ve seni yetiştiren kulüp. Saha içerisinde takım kaptanı olarak yıllarca katkı sağlamaya çalıştık. Dolayısıyla Altay'a bu manada katkı sağlamak, şimdi de onun çıktığı bu yeni serüvende başında hocası olarak olmak tabii ki farklı duygular hissettirir."

Futbol kariyerini Altay'da bitirme hedefiyle ilgili de Denizli, "Ona kısmet diyelim. Yani parantezi açtığımız yerde kapatır mıyız bilemem ama o da ayrıca güzel bir şey olur." şeklinde konuştu.

Mustafa Denizli'nin öncelikli hedefi Altay'ı ligde kalıcı yapmak
Mustafa Denizli'nin öncelikli hedefi Altay'ı ligde kalıcı yapmak
Mustafa Denizli'nin öncelikli hedefi Altay'ı ligde kalıcı yapmak
Mustafa Denizli'nin öncelikli hedefi Altay'ı ligde kalıcı yapmak

Spor Toto Süper Lig, Mustafa Denizli, Denizli, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mustafa Denizli'nin öncelikli hedefi Altay'ı ligde kalıcı yapmak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor 11:25 Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı 11:16 Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! İş yerine icra gelen gelen işçi, işten çıkartılabilecek 11:09 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! İş yerine icra gelen gelen işçi, işten çıkartılabilecek
Aydınlı muhtarın şüpheli ölümü! Evinde göğsünden vurulmuş halde bulundu 10:44 Aydınlı muhtarın şüpheli ölümü! Evinde göğsünden vurulmuş halde bulundu Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu 10:24 Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziran ayında 823 bin kişi geriledi 10:19 Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziran ayında 823 bin kişi geriledi
Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir 09:20 Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış 08:30 Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış

Son Dakika Haberleri
11:27 Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı
11:25 Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor
11:15 Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı
11:11 Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,64'ten işlem görüyor
11:08 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! İş yerine icra gelen gelen işçi, işten çıkartılabilecek
10:47 Şahan Gökbakar, videolarını YouTube'da yayınlayanlar için harekete geçti! Elde edilen gelir afetzedelere ilaç olacak
10:42 İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı
10:23 Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu
10:20 Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı
10:19 Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziran ayında 823 bin kişi geriledi
Korona bitmeden Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı         
11:28
Taksim Meydanı'nda panik anları! Kalp hastası genç bir anda yere yığıldı Taksim Meydanı'nda panik anları! Kalp hastası genç bir anda yere yığıldı         
11:17
Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,64'ten işlem görüyor Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,64'ten işlem görüyor         
11:11
Dededen kalan tarlada, babadan kalan gelenek devam diyor! Yetişen sebze ve meyveler herkese ücretsiz dağıtıyor Dededen kalan tarlada, babadan kalan gelenek devam diyor! Yetişen sebze ve meyveler herkese ücretsiz dağıtıyor         
10:55
İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı         
10:43
Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı         
10:21
Taksi şoförü, sevgilisini sokak ortasında karnından bıçakladı! Dehşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı Taksi şoförü, sevgilisini sokak ortasında karnından bıçakladı! Dehşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı         
09:55
Damping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil dün ameliyat oldu! Sağlık durumunu paylaşan sevgilisi herkesten dua istedi Damping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil dün ameliyat oldu! Sağlık durumunu paylaşan sevgilisi herkesten dua istedi         
08:51
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım         
08:20
Kıyafeti açık bulununca Kıyafeti açık bulununca "Daha açığını giyeceğim" diyen Hande Yener'den cesur seçim         
22:59
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi         
21:46
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı         
21:24
Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi         
15:47
Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi         
15:43
Kitapçıya Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı         
15:01
İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler         
14:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 11:36:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mustafa Denizli'nin öncelikli hedefi Altay'ı ligde kalıcı yapmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement