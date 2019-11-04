Mustafa Denizli'nin Traktör Sazi'si seyirci sıralamasında zirvede

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, 100 bin futbolseverin tribünden takip ettiği Traktör Sazi-İstiklal mücadelesi, seyirci sayısı bakımından ilk sıranın sahibi oldu.



Bu alanda Almanya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan ve 80 bin 200 kişinin takip ettiği Borussia Dortmund- Wolfsburg karşılaşması ikinci, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde yapılan ve 70 bin 375 futbolseverin izlediği Real Madrid- Real Betis maçı ise üçüncü sırada yer aldı.



Transfermarkt'a göre hafta sonu tüm dünyada en fazla seyircinin tribünden takip ettiği ilk 5 maç şöyle:



1. Traktör Sazi-İstiklal (100 bin)



2. Borussia Dortmund-Wolfsburg (80 bin 200)



3. Real Madrid-Real Betis (70 bin 375)



4. Flamengo-Corinthians (64 bin 985)



5. Arsenal-Wolverhampton Wanderers (60 bin 383)