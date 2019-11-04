Son Dakika Haberleri: Mustafa Denizli'nin Traktör Sazi'si seyirci sıralamasında zirvede
Son Dakika Spor Mustafa Denizli'nin Traktör Sazi'si seyirci sıralamasında zirvede

Mustafa Denizli'nin Traktör Sazi'si seyirci sıralamasında zirvede

6 saat önce

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, 100 bin futbolseverin tribünden takip ettiği Traktör Sazi-İstiklal mücadelesi, seyirci sayısı bakımından ilk sıranın sahibi oldu.

Mustafa Denizli'nin Traktör Sazi'si seyirci sıralamasında zirvede, System.String[]

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, 100 bin futbolseverin tribünden takip ettiği Traktör Sazi-İstiklal mücadelesi, seyirci sayısı bakımından ilk sıranın sahibi oldu.


Bu alanda Almanya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan ve 80 bin 200 kişinin takip ettiği Borussia Dortmund- Wolfsburg karşılaşması ikinci, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde yapılan ve 70 bin 375 futbolseverin izlediği Real Madrid- Real Betis maçı ise üçüncü sırada yer aldı.


Transfermarkt'a göre hafta sonu tüm dünyada en fazla seyircinin tribünden takip ettiği ilk 5 maç şöyle:


1. Traktör Sazi-İstiklal (100 bin)


2. Borussia Dortmund-Wolfsburg (80 bin 200)


3. Real Madrid-Real Betis (70 bin 375)


4. Flamengo-Corinthians (64 bin 985)


5. Arsenal-Wolverhampton Wanderers (60 bin 383)

Borussia Dortmund, Real Madrid, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:49 
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