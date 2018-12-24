Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'ye 1 Hafta Ara Verildi
1 saat önce
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'ye dün oynanan 14.hafta karşılaşmaları ile ilk yarı tamamlandı.
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'ye dün oynanan 14.hafta karşılaşmaları ile ilk yarı tamamlandı.
16 Eylül
2018 Pazar günü başlayan Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de 23 Aralık
Pazar günü oynanan karşılaşmalarının ardından ilk yarıda perde kapandı. Kayseri Futbol
İl Temsilciliği Süper Amatör Küme'de 1 hafta ara verdi. Süper Amatör Küme 4-5 Ocak'ta kaldığı yerden devam edecek.
İşte 14.Hafta Maç Sonuçları Başakpınar
Belediyespor 0-2 Yahyalıspor
Kayseri Gençlerbirliği
4-1 Gültepespor
Kayseri Demirspor 4-1 Kocasinan
Şimşekspor
Develispor 1-2 Hacılar
Erciyesspor
Kayseri Yolspor 3-0 Erkiletspor Akkışla
Gençlikspor 1-6 Kayseri Şekerspor
Esen Makina Belsinspor 1-3 Kocasinan Ülküspor Özvatan
GEnçlikspor (BAY) - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:00 Kaynak: İHA
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