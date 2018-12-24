Son Dakika Haberleri: Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'ye 1 Hafta Ara Verildi

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'ye 1 Hafta Ara Verildi

1 saat önce

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'ye dün oynanan 14.hafta karşılaşmaları ile ilk yarı tamamlandı.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'ye 1 Hafta Ara Verildi, System.String[]
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'ye dün oynanan 14.hafta karşılaşmaları ile ilk yarı tamamlandı.

16 Eylül 2018 Pazar günü başlayan Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de 23 Aralık Pazar günü oynanan karşılaşmalarının ardından ilk yarıda perde kapandı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği Süper Amatör Küme'de 1 hafta ara verdi. Süper Amatör Küme 4-5 Ocak'ta kaldığı yerden devam edecek.

İşte 14.Hafta Maç Sonuçları

Başakpınar Belediyespor 0-2 Yahyalıspor

Kayseri Gençlerbirliği 4-1 Gültepespor

Kayseri Demirspor 4-1 Kocasinan Şimşekspor

Develispor 1-2 Hacılar Erciyesspor

Kayseri Yolspor 3-0 Erkiletspor

Akkışla Gençlikspor 1-6 Kayseri Şekerspor

Esen Makina Belsinspor 1-3 Kocasinan Ülküspor

Özvatan GEnçlikspor (BAY) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:00 Kaynak: İHA

Aralık, Eylül, Kayseri, Spor
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