Son Dakika Haberleri: Mustafa Sarıgül'den Şişli'ye "Akıllı Otopark" Sözü

Mustafa Sarıgül'den Şişli'ye "Akıllı Otopark" Sözü

1 saat önce

DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Şişli'deki en büyük sorunun trafik olduğunu belirterek, akıllı otopark sözü verdi.

Mustafa Sarıgül'den Şişli'ye
DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Şişli'deki en büyük sorunun trafik olduğunu belirterek, akıllı otopark sözü verdi. Sarıgül, 1 Nisan'dan sonra motor kullanan sürücüler için Şişli'de özel motor parkları yapacaklarını da söyledi.

CHP'den ayrıldıktan sonra DSP'nin Şişli adayı olan Mustafa Sarıgül, Feriköy'de düzenlenen toplantıda seçmenlerle bir araya geldi. Soğuk hava ve kar yağışına rağmen binlerce kişinin katıldığı toplantıda vatandaşlara hitap eden Sarıgül, şunları söyledi:

"Seçimlere sadece 34 gün kaldı. Bu süre içinde sabah saat 06.00'dan gece yarısına kadar arkadaşlarımla birlikte her sokağı kapı kapı dolaşmaya devam edeceğiz. Gittiğimiz her mahallede yurttaşlarımız bizi coşkuyla ve heyecanla karşılıyor. Bu heyecanı yaratan, daha önce Şişli'de gerçekleştirdiğimiz hizmetlerdir."

1 Nisan'dan sonra Şişli'nin yepyeni hizmetlere kavuşacağını vurgulayan Sarıgül, "İlçemizin en önemli sorunlarından birisi trafik ve otoparkların yetersizliği. Buradan Şişlili yurttaşlarıma söz veriyorum. Seçimden sonra ilk ele alacağımız konulardan biri otoparklar olacak. Şişli'nin her mahallesine akıllı otoparklar geliyor. Bu otoparklar son teknolojiyle donatılmış olacak. Araçlarımız bu otoparklara sürücüsü olmadan, asansörle park edecekler. Motor kullanan yurttaşlarımıza da ayrıca müjde vermek istiyorum. Sadece onlar için özel olarak tasarladığımız motor parklarını Türkiye'de ilk kez Şişli'de hizmete açacağız. Bütün motorcu arkadaşlar, bütün kuryeler akşam bu otoparklara güvenli bir şekilde motorlarını bırakacaklar. Böylece motorların sokaklarda yarattığı trafik ve parklanma sorununu da ortadan kaldırmış olacağız. Şişli'nin sokakları pırıl pırıl ve güvenli olacak. Trafik sorununu en aza indirecek yepyeni projeleri 1 Nisan'dan sonra uygulamaya koyacağız" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:28 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, 1 Nisan, Mustafa Sarıgül, Şişli, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu'dan Yaya Geçidi Açıklaması: 1 Nisan'dan Sonra Frenlere Nasıl Basacaklar DSP Genel Başkanı Aksakal: Erdoğan Görüşmek İstedi, Kabul Etmedim

Son Dakika! Meclis'in Yeni Başkanı Mustafa Şentop Oldu İstanbul'un Göbeğinde Korkunç Olay! Karlar Üzerinde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 16:48:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafa Sarıgül'den Şişli'ye "Akıllı Otopark" Sözü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]