Mustafa Usta'nın radyoları, zamanda yolculuğa çıkarıyor - Son Dakika

Mustafa Usta'nın radyoları, zamanda yolculuğa çıkarıyor

20.10.2020 11:01

Muğla'da, 6 metrekarelik dükkanında 52 yıldır radyo tamirciliği yapan Mustafa Bektaş'ın Menteşe Belediyesine bağışladığı bine yakın radyo, kaset ve plak çalar ziyaretçilerini adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Muğla'da, 6 metrekarelik dükkanında 52 yıldır radyo tamirciliği yapan Mustafa Bektaş'ın Menteşe Belediyesine bağışladığı bine yakın radyo, kaset ve plak çalar ziyaretçilerini adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Menteşe ilçesindeki tarihi Arasta Çarşısı'nda radyo tamirciliği yapan 66 yaşındaki Mustafa Bektaş, müşterilerinin unuttuğu ve tamir edilemeyen elektronik eşyaları yıllarca dükkanında ve evinin deposunda biriktirdi.

Kentin son radyo tamircisi olarak bilinen Bektaş, zamanla sayısı bini bulan radyo, kaset ve plak çalarları sergilenmesi için Menteşe Belediyesine bağışlamaya karar verdi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Başkan Yardımcıları Leyla Ersöz ile Levent Ünver, evine gittiği Bektaş'ın verdiği emanetleri teslim aldı.

Kültür Hizmetleri Müdürlüğü personelince kamyonetlere yüklenen eşyalar belediyeye götürüldü.

Zamana tanıklık eden radyo, kaset ve plak çalarlar yapılan bakımların ardından Belediyenin kültür evlerinde sergilenmeye başlandı.

Mesleğinin unutulmasının endişesini taşıyor

Mustafa Bektaş, AA muhabirine, 14 yaşındayken şimdi hayatta olmayan ustasının teşvikiyle başladığı mesleğinde ilerleyerek bugünlere geldiğini söyledi.

Eski dönemlerde radyonun önemli bir iletişim aracı olduğuna işaret eden Bektaş, "Eskiden herkes radyo alamazdı. Köylerdeki kahvehanelerde birer radyo olurdu. Köylüler haberleri dinlemek için kahvehanelerde toplanırdı." dedi.

Radyo tamirciliğinin çok güzel bir meslek olduğunu aktaran Bektaş, bazen 10 dakikada bazen de günlerce uğraşarak bir radyoyu tamir ettiğini anlattı.

Bektaş, bozuk radyoyu tamir ettiğinde kendisini dünyanın en mutlu insanı gibi hissettiğini dile getirdi.

Radyo tamirciliğinin kaybolan mesleklerden kabul edildiğini ifade eden Bektaş, şöyle devam etti:

"Yapabildiğim kadar mesleğimi sürdüreceğim. En büyük üzüntüm bir çırak yetiştirememiş olmak. Bu meslek tamamen kaybolmaya yüz tuttu. Ben de dükkanı kapatınca Muğla'da artık radyo olayı biter. Kimse tamir edemez. Çünkü usta yok. Büyük ustalarımızı maalesef kaybettik. Birçoğu da mesleklerini bıraktı. Bu mesleklerin unutulmaması için bir şeyler yapılması gerekiyor. Dükkana getirilen tamir edilemeyen veya unutulan radyoları, pikapları, oto teyplerini yıllarca atmadım. Bunların kıymetini bilmek lazım. Menteşe Belediyesi sağ olsun bunları alarak sergilemeye başladı."

"Geçmişi gelecek kuşaklara aktarmada büyük bir özveride bulundu"

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de Bektaş'ın tarihi Arasta Çarşısı'nda mesleğini devam ettirebilen son ustalardan olduğunu kaydetti.

Bektaş'ın, yarım asır boyunca biriktirdiği radyo, teyp ve plak çalarların değerlendirilmesi için kendilerine başvurduğuna değinen Gümüş, bu durumundan çok memnun olduklarını söyledi.

Menteşe'nin tarih ve kültür kenti olduğuna dikkati çeken Gümüş, "Mustafa Usta'nın biriktirdiklerinin hepsi bizim geçmişimiz, tarihimiz. Bunları kendisinden aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kısmını geri dönüşüme göndererek, ekonomiye kazandırdık. Geri kalanları da Belediyemizin restore ettiği müze şeklindeki Muğla Evlerinde sergiliyoruz. Mustafa Usta tarih kenti Menteşe'nin geçmişini gelecek kuşaklara aktarma noktasında çok büyük bir özveride bulundu." diye konuştu.

Mustafa Usta'nın radyoları, zamanda yolculuğa çıkarıyor
Mustafa Usta'nın radyoları, zamanda yolculuğa çıkarıyor
Mustafa Usta'nın radyoları, zamanda yolculuğa çıkarıyor
Mustafa Usta'nın radyoları, zamanda yolculuğa çıkarıyor

Mustafa Bektaş, Menteşe, Muğla, Radyo, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mustafa Usta'nın radyoları, zamanda yolculuğa çıkarıyor - Son Dakika

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