Mustafakemalpaşa Belediyesi 2019 faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi - Son Dakika

Mustafakemalpaşa Belediyesi 2019 faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar başkanlığında toplanan belediye meclisi ile 2019 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar başkanlığında toplanan belediye meclisi ile 2019 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

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Belediye Meclisi, temmuz ayı ikinci oturumunda gündem maddelerini ele aldı. Oylama esnasında tüm üyelerin alınan kararlara katkı sunması dikkat çekerken meclis bir kez daha birlik mesajı verdi. Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin 2019 mali durum gelir bütçesinde yüzde 89'luk, gider bütçesinde ise yüzde 99'luk bir tutarlılık oluştu. Oturumun son bölümünde 2019 faaliyet raporu oylamaya sunuldu. Oylama öncesinde, mecliste grubu bulunan partilerin sözcüleri görüşlerini dile getirdi. Rapor, oy birliği ile kabul edildi. 100 binden fazla insana 7-24 kesintisiz hizmet üreten bir belediye olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek daima daha güzel ve yaşanabilir bir şehrin inşası için mücadele ettiklerini dile getirdi. Faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Kanar, Türkiye'ye örnek olacak birçok çalışmaya imza attıklarının altını çizerek projeleri hayata geçirirken kaynakları verimli kullandıklarını ve israfın önüne geçtiklerini ifade etti.


Şeffaf belediyecilikten asla taviz vermediklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Tüm çalışmalarımızı ve işlemlerimizi şeffaflık içinde gerçekleştiriyoruz. Bunun en büyük şahidi hemşerilerimdir ifadelerini kullandı. Başkan Kanar, 2019 faaliyet raporuna birlik içinde evet diyen meclis üyelerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mustafakemalpaşa Belediyesi 2019 faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi - Son Dakika
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