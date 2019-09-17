Son Dakika Haberleri: Müştekiye hakaret eden sanık, mahkeme salonundan çıkarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Müştekiye hakaret eden sanık, mahkeme salonundan çıkarıldı

26 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya müşteki beyanlarıyla devam edildi.

Müştekiye hakaret eden sanık, mahkeme salonundan çıkarıldı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya müşteki beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, müştekiler, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde müşteki olarak dinlenen S.T, olay tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında polis memuru olarak görev yaptığını söyledi.

Müşteki S.T, evinde oturduğu sırada mesai arkadaşlarından askeri hareketlilik haberlerini öğrendikten sonra görev yerine gittiğini, oradan TRT binasının önüne geçtiklerini anlattı.

Nizamiyenin önünde askerlerin sıraya girdiğini, başlarındaki üst rütbeli kişi tarafından yönlendirildiklerini ifade eden S.T, müdürler Engin Dinç ve Salih Gözüm'ün sürekli polis aracından "Yaptığınız eylem kanunsuzdur." şeklinde anons yaptıklarını, bunu da askerlerin duyduğunu ifade etti.

TRT'nin içindeki askerlerin ara ara ateş açtığını dile getiren S.T. şöyle devam etti:

"Anons sırasında silah sesleri geliyordu. Her ikazımıza silahla cevap verdiler. Birden helikopterler taradı. O sırada bir memur arkadaşın asker üniformalı şahsı gözaltına aldığını gördüm. Ben de arkadaşıma yardımcı oldum. Gözaltı aracına koyduktan sonra soru sormaya başladık. İsmini, rütbesini, içeride kaç kişi olduklarını sorduk. Gözaltı işlemleri devam ederken, bir askerin silahını ateşlemesi üzerine ayağımdan vuruldum.

Ben hem burada hem de Allah'ın huzurunda darbecilerden şikayetçiyim. Orada dedim ki, 'Siz asker üniforması giyiyorsunuz. Nasıl bu millete sıktınız?' ama dinlemediler."

Müşteki S.T. beyanına devam ederken sanıklardan Bayram Duran, müştekiye bağırarak hakaret etti. Bunun üzerine mahkeme başkanı sanık Duran'ın mahkeme salonundan çıkarılmasını istedi.

İzleyicilerin de sanığa tepki göstermesi üzerine duruşmaya kısa süreli ara verildi.

Muhammet Tanju Poshor, Muhafız Alayı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selahattin Demirtaş'ın avukatları, tahliye için AİHM'e gidiyor
Ankara Anlaşması davası temyize gidiyor Adnan Oktar, mahkemedeki ilk ifadesinde İngiliz derin devletini suçladı Amerikalı komedyen Kevin Hart, cinsel ilişkiye girdiği anları gizlice kameraya aldırdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 16:57:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müştekiye hakaret eden sanık, mahkeme salonundan çıkarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]