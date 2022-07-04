Müteahhitlik firmasına "metrekare hilesi"nden verilen para cezası hukuka uygun bulundu - Son Dakika
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Müteahhitlik firmasına "metrekare hilesi"nden verilen para cezası hukuka uygun bulundu

04.07.2022 19:17
Müteahhitlik firmasına "metrekare hilesi"nden verilen para cezası hukuka uygun bulundu

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Adana'da rezidans inşaatında taahhüt ettiği metrekareye uymadığı iddiasıyla yerel mahkemenin müteahhitlik firmasına verdiği 195 bin liralık cezayı onadı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Adana'da rezidans inşaatında taahhüt ettiği metrekareye uymadığı iddiasıyla yerel mahkemenin müteahhitlik firmasına verdiği 195 bin liralık cezayı onadı.

U.Ç. merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde inşaat sırasında aldığı dairelerin hem küçük olduğu hem de balkonun yatak odasına dahil edildiğini ileri sürerek, "ayıplı ürün satışı" gerekçesiyle konuyu Adana 2. Tüketici Mahkemesine taşıyıp dava açtı.

Mahkeme, değerlendirmeye aldığı dosyayı 2019 yılında karara bağladı.

Kararda, müşteki U.Ç'nin 2014'te bir müteahhitlik firmasının yapacağı rezidanstan brüt 200 metrekare olan 2 daire almaya karar verdiği, 4+1 iki daireye 560 bin lira ödediği ancak inşaat sırasında dairelerin hem küçük hem de balkonlarının yatak odasına dahil edildiğinin anlaşıldığı bildirildi.

Mahkemenin şikayet üzerine bilirkişi atadığı ve gelen raporun müştekiyi doğruladığı belirtilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Bilirkişi raporuna göre dairelerin büyüklüğünün sözleşmede belirtilenin aksine brüt 117,44 metrekare, net 76,59 metrekare olduğu, balkonların kapatılarak ruhsata aykırı şekilde oda yapıldığı, odaya yatak odasından geçildiği, odaların giriş kapılarının bağımsız olması gerektiği, sözleşmede 4+1 olarak belirtilen dairelerin 3+1 olduğu, dairelerin ayıplı bulunduğu ve her iki dairenin ayıp bedelinin 135 bin 114 lira olduğu tespit edilmiştir."

Kararda, imar planına da uyulmadığı bilgisine yer verilerek, "İlgili müteahhitlik firmasının bilirkişi raporundaki bedeli, faiziyle birlikte 195 bin lira olarak müşteki U.Ç'ye ödemesine karar verilmiştir." denildi.

Müteahhitlik firmasının karara itiraz başvurusunu değerlendiren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, mayıs ayında yerel mahkemenin verdiği 195 bin liralık tazminat kararını hukuka uygun buldu.

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Kaynak: AA

Gürselpaşa Mahallesi, Yargıtay, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müteahhitlik firmasına 'metrekare hilesi'nden verilen para cezası hukuka uygun bulundu - Son Dakika

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