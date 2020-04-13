Mutfağa giren emekli öğretmenden 'korona savar kırmızı pancar turşusu' - Son Dakika

Eskişehir'de emekli öğretmen Ali Aksoy, evde organik olarak yaptığı 'korona savar kırmızı pancar turşusu' nun bağışıklık sistemine büyük katkı sağladığını belirterek tarifini anlattı.



Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında; Eskişehir'de evinde yaşamını sürdüren emekli öğretmen Ali Aksoy, bağışıklılık sisteninin güçlendirilmesini dikkat çekti. Uzmanların bu konuda sürekli tavsiyelerde bulunduğunu anlatan Aksoy, "Günümün bir bölümünü evimin mutfağında geçiriyorum. Evde 'korona savar ev yapımı kırmızı pancar turşusu' yaptım. Kırmızı pancar turşusunun hazırlanışı öncesi bonemi takıp, önlüğümü giyiyorum. Akabinde ev yapımı turşu malzemeleri olarak kırmızı pancar, mor havuç, lahana, köy biberi, sarımsak, kaya tuzu, ev yapımı elma sirkesi, ve su hazırlayarak kullandım. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek bu turşu çok lezzetli oldu ve tadına doyum olmuyor" dedi. - ESKİŞEHİR