Muthar Diler Başkan Gürkan'a teşekkür etti! - Son Dakika

MASKİ Genel Müdürü M. Yaşar Karataş, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ile birlikte Fındık Mahallesi'ni ziyaret ederek, çalışmaların yapılacağı güzergâhlarda incelemelerde bulundular.

MUHTAR DİLER BAŞKAN GÜRKAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Fındık Mahalle Muhtarı Diler Yıldırım, altyapı sıkıntılarının olduğunu dile getirerek, "MASKİ Genel Müdürlüğü'ne gerekli başvurularımızı yaptık. Onlarda sağ olsunlar olumlu yönde bizlere döndüler. İnşallah mahallemizin altyapı sorunları en kısa sürede ortadan kalkacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a ve MASKİ Genel Müdürümüz Sayın M. Yaşar Karataş'a mahallelim adına teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKAN ZELYURT: MAHALLEMİZİN ALTYAPI PROBLEMİ ORTADAN KALKACAK

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise, Fındık Mahallesi'nin Doğanşehir'in en büyük mahallelerinden birİ olduğunu ifade ederek, "400 hanemiz var. Yaklaşık bin 100 vatandaşımız burada ikamet ediyor. MASKİ Genel Müdürümüz ile birlikte şuan kaptaj alanını ziyaret ettik. İçme suyu hattımız yenilenecek. İşin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımız, daha berrak, daha temiz, daha problemsiz bir hat ile içme suyuna kavuşmuş olacak. Kanalizasyon ile ilgili sıkıntılarda bu süreçte giderilecek. Hatlar yenilenecek. Fındık Mahallemizin altyapı diye bir problemi olmayacak. Hayırlı olmasını temenni ederek, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a, MASKİ Genel Müdürümüz Sayın M. Yaşar Karataş ve ekibine ilçem adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KARATAŞ: MAHALLEMİZE HAYIRLI OLSUN

MASKİ Genel Müdürü M. Yaşar Karataş, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın Doğanşehir İlçesi ziyaretinde Fındık Mahallesi'nin altyapı ile ilgili vermiş olduğu bir söz vardı. Bizlerde gerekli çalışmalarımızı yaparak projeyi hazırladık. 2021 yılı yatırım programımıza aldık. İhale sonrasında çalışmalarımıza başlayacağız. Yapacağımız çalışmaların daha uzun ömürlü olabilmeleri için en ince ayrıntısına kadar düşünmek zorundayız. Arkadaşlarımızda bu bilinçle çalışmalarını yapıyor. Her türlü detayı gözden geçiriyoruz. İçme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileyeceğiz. Bunun yanı sıra 1000 kişilik foseptik yapacağız. Mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.