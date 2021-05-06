Muthar Diler Başkan Gürkan'a teşekkür etti! - Son Dakika

Muthar Diler Başkan Gürkan'a teşekkür etti!

06.05.2021 16:21
Muthar Diler Başkan Gürkan'a teşekkür etti!, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Doğanşehir İlçesi Fındık Mahallesi'nin altyapı sorununu çözmek için harekete geçti.

MASKİ Genel Müdürü M. Yaşar Karataş, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ile birlikte Fındık Mahallesi'ni ziyaret ederek, çalışmaların yapılacağı güzergâhlarda incelemelerde bulundular.

MUHTAR DİLER BAŞKAN GÜRKAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Fındık Mahalle Muhtarı Diler Yıldırım, altyapı sıkıntılarının olduğunu dile getirerek, "MASKİ Genel Müdürlüğü'ne gerekli başvurularımızı yaptık. Onlarda sağ olsunlar olumlu yönde bizlere döndüler. İnşallah mahallemizin altyapı sorunları en kısa sürede ortadan kalkacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a ve MASKİ Genel Müdürümüz Sayın M. Yaşar Karataş'a mahallelim adına teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKAN ZELYURT: MAHALLEMİZİN ALTYAPI PROBLEMİ ORTADAN KALKACAK

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise, Fındık Mahallesi'nin Doğanşehir'in en büyük mahallelerinden birİ olduğunu ifade ederek, "400 hanemiz var. Yaklaşık bin 100 vatandaşımız burada ikamet ediyor. MASKİ Genel Müdürümüz ile birlikte şuan kaptaj alanını ziyaret ettik. İçme suyu hattımız yenilenecek. İşin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımız, daha berrak, daha temiz, daha problemsiz bir hat ile içme suyuna kavuşmuş olacak. Kanalizasyon ile ilgili sıkıntılarda bu süreçte giderilecek. Hatlar yenilenecek. Fındık Mahallemizin altyapı diye bir problemi olmayacak. Hayırlı olmasını temenni ederek, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a, MASKİ Genel Müdürümüz Sayın M. Yaşar Karataş ve ekibine ilçem adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KARATAŞ: MAHALLEMİZE HAYIRLI OLSUN

MASKİ Genel Müdürü M. Yaşar Karataş, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın Doğanşehir İlçesi ziyaretinde Fındık Mahallesi'nin altyapı ile ilgili vermiş olduğu bir söz vardı. Bizlerde gerekli çalışmalarımızı yaparak projeyi hazırladık. 2021 yılı yatırım programımıza aldık. İhale sonrasında çalışmalarımıza başlayacağız. Yapacağımız çalışmaların daha uzun ömürlü olabilmeleri için en ince ayrıntısına kadar düşünmek zorundayız. Arkadaşlarımızda bu bilinçle çalışmalarını yapıyor. Her türlü detayı gözden geçiriyoruz. İçme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileyeceğiz. Bunun yanı sıra 1000 kişilik foseptik yapacağız. Mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Muthar Diler Başkan Gürkan'a teşekkür etti!

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Selahattin Gürkan, Yaşar Karataş, Fındık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Muthar Diler Başkan Gürkan'a teşekkür etti! - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Marmara Denizi'nde deniz salyası kabusu sürüyor! Gemlik Körfezi sarıya boyandı Marmara Denizi'nde deniz salyası kabusu sürüyor! Gemlik Körfezi sarıya boyandı Bakan Çavuşoğlu, Bakan Çavuşoğlu, "Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız" dedi, sosyal medyayı salladı Babasına ait arazine baygın bulundu, hastaneye yetişemeden can verdi! Babasına ait arazine baygın bulundu, hastaneye yetişemeden can verdi! Koronayı atlatanlarda beklenmedik yeni tehlike: 2 binden fazla hasta takibe alındı! Koronayı atlatanlarda beklenmedik yeni tehlike: 2 binden fazla hasta takibe alındı! Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya Espor çılgınlığı! Oyun pazarının Türkiye'deki değeri 1,5 milyar doları aşabilir Espor çılgınlığı! Oyun pazarının Türkiye'deki değeri 1,5 milyar doları aşabilir Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tam kapanmanın uzatılması gündemimizde yok Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tam kapanmanın uzatılması gündemimizde yok İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş

Son Dakika Haberleri
16:57 Marmara Denizi'nde deniz salyası kabusu sürüyor! Gemlik Körfezi sarıya boyandı
16:54 TOGG, dolandırıcılara karşı uyardı: Yatırım fırsatı duyuruları gerçeği yansıtmıyor
16:39 Tam kapanmada yüzlerce metre kuyruk oluştu! 1.100 TL'lik yardım parası için vatandaşlar PTT şubelerine koştu
16:28 Fatih Altaylı'dan ortalığı sarsacak 'Seçim' paylaşımı: İstanbul Valiliği, Galatasaray'a 'Seçimi yap, iptali devlete bağlama' diye resmi yazı yolladı
16:14 Önce babasını arayıp helallik istedi, sonra canına kıydı
16:08 Dünyanın en zengin 4. insanı Bill Gates ve eşi boşanma kararı aldı! İşte büyük aşkın bilinmeyenleri
15:48 Mili sporcu bisiklete maskesiz bindi, ceza yemekten kurtulamadı
15:46 Sputnik V aşısının yüzde 91.6 koruduğu açıklandı
15:35 Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatında bu yıl ABD birinci sırada
15:22 Ünlü yorumcu Karakullukçu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sert çıktı: Tarihin en kötü başkanı!
Site bahçesinde nesli tükenmekte olan semender bulundu Site bahçesinde nesli tükenmekte olan semender bulundu         
17:01
TOGG, dolandırıcılara karşı uyardı: Yatırım fırsatı duyuruları gerçeği yansıtmıyor TOGG, dolandırıcılara karşı uyardı: Yatırım fırsatı duyuruları gerçeği yansıtmıyor         
16:54
Tam kapanmada yüzlerce metre kuyruk oluştu! 1.100 TL'lik yardım parası için vatandaşlar PTT şubelerine koştu Tam kapanmada yüzlerce metre kuyruk oluştu! 1.100 TL'lik yardım parası için vatandaşlar PTT şubelerine koştu         
16:39
Fatih Altaylı'dan ortalığı sarsacak 'Seçim' paylaşımı: İstanbul Valiliği, Galatasaray'a 'Seçimi yap, iptali devlete bağlama' diye resmi yazı yolladı Fatih Altaylı'dan ortalığı sarsacak 'Seçim' paylaşımı: İstanbul Valiliği, Galatasaray'a 'Seçimi yap, iptali devlete bağlama' diye resmi yazı yolladı         
16:28
Önce babasını arayıp helallik istedi, sonra canına kıydı Önce babasını arayıp helallik istedi, sonra canına kıydı         
16:15
Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatında bu yıl ABD birinci sırada Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatında bu yıl ABD birinci sırada         
15:35
Fatura gariban köylülere çıktı! Yol çalışmalarındaki tedbirsizlik nedeniyle hayvanlar telef oldu Fatura gariban köylülere çıktı! Yol çalışmalarındaki tedbirsizlik nedeniyle hayvanlar telef oldu         
15:24
Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti         
14:48
Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi         
14:24
Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti         
14:06
Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim         
13:50
Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim         
13:33
Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti         
12:51
Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak         
12:19
İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor         
12:00
Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor         
11:47
Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı         
10:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 17:07:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muthar Diler Başkan Gürkan'a teşekkür etti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement