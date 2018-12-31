Mutlu Şehir Sinop'un Öğrencileri de Mutlu

GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Emniyet Genel Müdürlüğü
Asayiş Daire Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk üç aylık diliminde Sinop
'taki okul binaları ve çevrelerinde kayıtlara geçen hiçbir asayiş olayının yaşanmaması, hem velileri hem de öğrencileri mutlu etti. Türkiye
İstatistik Kurumunun (TÜİK
) 2014 ve 2016 yılı araştırmalarına göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'ta, emniyet güçlerince okul binaları ve çevrelerinde alınan sıkı güvenlik önlemleri meyvesini vermeye başladı.
Geçen eğitim öğretim yılında okul binaları ve çevrelerinde 5 asayiş olayının yaşandığı kentte bu rakamın sıfırlanması için güvenlik güçlerince bir dizi tedbir alındı.
Alınan tedbirler sayesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında bugüne kadar okul binaları ve çevresinde herhangi bir asayiş olayı yaşanmadı.
İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun da talimatları çerçevesinde geleceğin teminatları olarak gördükleri çocukların korunmalarına yönelik Emniyet Teşkilatı olarak hassas bir çalışma yürüttüklerini söyledi.
Bu eğitim öğretim yılının ilk üç aylık diliminde sorumluluk alanlarındaki okul binaları ve çevrelerinde kayıtlara geçen bir asayiş olayı yaşanmamasının önemine işaret eden Dağdeviren, "Ortaya çıkan bu tabloyu Emniyet Teşkilatımızın özverili çalışmasının meyvesi olarak görüyoruz." dedi.
"Veliler ve öğrencilerle iletişim kurmak çok önemli"
Dağdeviren, hedef ve isteklerinin eğitim öğretim yılının sonuna kadar aynı özverili çalışmayı sürdürmek olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
"Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığınca açıklanan verilerde de görüldüğü gibi ilimizde okul binaları ve çevrelerinde olayların yaşanması engellenmiştir. Verilere yansıyan tabloyla Sinop, Türkiye'deki iller sıralamasında en üstlerde yer almaktadır. Burada sadece alınan güvenlik tedbirleri değil, uygulamaya koyduğumuz sosyal sorumluluk projelerinin de meyvesini verdiği gözüküyor. Risk taşıyan bazı okullarda görevlendirdiğimiz personelin gerek öğrenciler gerekse de velileriyle kurdukları yakın ilişki, başarımızı artırdı. Veliler ve öğrencilerle iletişim kurmak çok önemli. Keza öğretmenler ve okul yöneticileriyle de görüşmeler yapılıyor."
Okul çevrelerinde yaptıkları ve süreklilik arz eden uygulamaların olayların yaşanmamasında önemli bir etken olduğunu anlatan Dağdeviren, "Çocuk Şubesi ekiplerimiz okul çevresinde çocukları kötü alışkanlıklara yönlendirecek her türlü konuyu yakından takip ediyor. Sürekli uygulama yapıyoruz. Çocuklara zararlı madde satabilecek kişi ve iş yerleri, sürekli kontrol ediliyor. Asayiş ve trafik ekiplerimiz de okul çevrelerinde kendi alanlarıyla ilgili önlemler alıyor. Kurulan yakın ilişkiler ve aldığımız güvenlik tedbirleri sayesinde okul binaları ve çevresinde öğrencilerimiz huzurlu şekilde eğitim öğretim görmeye devam ediyorlar." diye konuştu.
Öğrenciler ve veliler mutlu
Öğrenci velisi Ahmet Kayır, Sinop'un tüm okullarında huzurun hakim olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Öğrenci velileri olarak gözlerinin arkada kalmadığını vurgulayan Kayır, "Emniyet Teşkilatımız başta olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Çocuklarımız huzur ve güven içerisinde okullarına gidip geliyor. Bu durum bizleri çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.
Lise ikinci sınıf öğrencisi Hakan Altan
da polislerin kendileriyle yakından ilgilendiğini, her sorunlarına çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi.