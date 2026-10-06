Mutluluğun peşinden koşanlara Özgür Bolat’tan dikkat çeken uyarı - Son Dakika
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Mutluluğun peşinden koşanlara Özgür Bolat’tan dikkat çeken uyarı

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Mutluluğun peşinden koşanlara Özgür Bolat’tan dikkat çeken uyarı
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Klinik Psikolog Metin Aydın’ın sunduğu “İyilik İyileştirir” programında Doç. Dr. Özgür Bolat, mutluluk kavramı üzerine dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Mutluluğun peşinden doğrudan koşmanın kişiyi beklediği sonuca ulaştırmayabileceğini belirten Bolat, insanın kendisiyle barışık olması, hayatına anlam katması ve sağlıklı ilişkiler kurmasının önemine dikkat çekti. Bolat, “Mutluluk aranmaz, öğrenilir” dedi.

Doç. Dr. Özgür Bolat, “ İyilik İyileştirir” programında mutluluğun doğrudan aranacak bir hedef olmadığını belirterek “Mutluluk aranmaz, öğrenilir” dedi. Kişinin kendisiyle barışık olmasının, hayatında anlam ve değer yaratmasının önemine dikkat çeken Bolat, negatif duyguların doğru yönetilmesi ve öfkenin sınır koyarak kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Sağlıklı ilişkilerin temelinde güvenli bağlanmanın bulunduğunu ifade eden Bolat, haz peşinden koşmanın mutsuzluğu derinleştirebileceğini vurguladı.

“MUTLULUĞU ARADIĞIMIZ ZAMAN BİZDEN KAÇIYOR”

Mutluluk kavramının insan hayatındaki yerine değinen Doç. Dr. Özgür Bolat, mutluluğun doğrudan hedef haline getirilmesinin beklenen sonucu vermeyebileceğini söyledi. Bolat, “Mutluluğu aradığımız zaman bizden kaçıyor” ifadelerini kullandı.

"MUTLULUĞUN YOLU KENDİMİZLE BARIŞMAKTAN GEÇİYOR"

İnsanın kendisiyle kurduğu ilişkinin mutluluk açısından önemine dikkat çeken Bolat, “Hayatta kendinizle barışık olup anlam ve değer yaratmanız lazım” dedi. Mutluluğun yalnızca iyi hissetmekten ibaret olmadığını belirten Bolat, kişinin yaşamında anlam ve değer oluşturmasının önemini vurguladı.

Mutluluğun peşinden koşanlara Özgür Bolat’tan dikkat çeken uyarı

"NEGATİF DUYGULAR DA DOĞRU YÖNETİLEBİLİR"

Negatif duyguların tamamen ortadan kaldırılmaya çalışılmasının doğru olmadığını belirten Bolat, bu duyguların doğru şekilde yönetilmesinin kişinin kendisiyle bütünlük kurmasına katkı sağlayabileceğini ifade etti. Bolat, “Negatif bir duyguyu doğru yönettiğinizde bütünlük hissi ortaya çıkıyor” dedi. Öfkenin nasıl yönetilebileceğine de değinen Bolat, “Öfke sınır koyarak yönetilir” ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜVENİ DÜŞÜK OLANLARDA MUTLULUK TERSİNE DÖNEBİLİYOR"

Özgüveni düşük kişilerin yaşadığı olumlu gelişmelerin her zaman beklenen etkiyi yaratmayabileceğini belirten Bolat, “Özgüveni düşük olanlar pozitif olay yaşadıkça daha çok zorlanabiliyor” dedi.

Mutluluğun peşinden koşanlara Özgür Bolat’tan dikkat çeken uyarı

“KENDİNİ SEVMENİN YOLU BAŞKASINI SEVMEKTEN GEÇİYOR”

Kişinin kendisiyle kurduğu bağın yanı sıra diğer insanlarla ilişkilerinin de mutluluk üzerinde etkili olduğunu belirten Bolat, dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Bolat, “Kendini sevmenin yolu paradoksal olarak başkasını sevmekten geçiyor” dedi.

Sağlıklı ilişkilerin temelinde güvenli bağlanmanın bulunduğunu belirten Bolat, “Sağlıklı ilişkilerin temelinde güvenli bağlanma var” ifadelerini kullandı.

“MUTLU OLMAK İSTİYORUM” DİYENLERE DİKKAT ÇEKEN SORU

Mutlu olmak isteyen kişilerin öncelikle mutluluğa dair beklentilerini sorgulaması gerektiğini belirten Bolat, “Mutlu olmak istiyorum diyene önce ‘gerçekten istiyor musun?’ diye sorarım” dedi.

Mutluluğun doğrudan aranacak bir hedef olmadığını ifade eden Bolat, “Mutluluk aranmaz, öğrenilir” sözleriyle mutluluğun bir süreç olduğunu vurguladı.

“HAZ PEŞİNDEN KOŞTUKÇA MUTSUZLUK DERİNLEŞİYOR”

Haz arayışının mutlulukla karıştırılmaması gerektiğine dikkat çeken Bolat, “Haz peşinden koştukça mutsuzluk daha da derinleşiyor” dedi. Bolat’ın değerlendirmeleri, kısa süreli haz ile daha kalıcı bir mutluluk arasındaki farka dikkat çekti.

MUTLULUKTA İLİŞKİLERİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

İnsanın inançları ve ilişkilerinin mutluluk üzerindeki etkisine de değinen Bolat, “Kişinin mutluluğunu belirleyen, dinle olan ilişkisi değil birlikle olan ilişkisi” ifadelerini kullandı.Programın sonunda ise izlenme kaygısından ziyade insanlara dokunmanın önemini vurgulayan Bolat, “Çok izlenmeye değil, insanların hayatına dokunmaya çalışacağız” dedi.

Metin AydınPsikolojiİyilikSon Dakika

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