İsmail Kartal ismini sildi! Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk ayrılık - Son Dakika
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İsmail Kartal ismini sildi! Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk ayrılık

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Fenerbahçe'de ocak ayının ilk ayrılığı netleşiyor. Dorgeles Nene'nin İsmail Kartal'ın gözüne giremediği ve ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren ve kadrosunu takviye etmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, takımdan ayrılacak ilk isim şekilleniyor.

NENE İLE AYRILIK YAKIN

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne girmeyi başaramayan Malili genç yetenek Dorgeles Nene'nin ara transfer döneminde takıma veda etmesi bekleniyor.

İsmail Kartal ismini sildi! Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk ayrılık

ALMAN DEVİ TAKİPTE

Sarı-lacivertli formayla düzenli süre bulmakta zorlanan ve daha fazla saha süresi alabileceği bir ekibe gitmek isteyen 23 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan çok sayıda kulübün ilgisi bulunuyor. Özellikle Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ın, Nene'yi kadrosuna katmak için resmi hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

İsmail Kartal ismini sildi! Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk ayrılık

BONSERVİS BEKLENTİSİ: 20 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetimi, genç yeteneğin olası satışından en az 20 milyon Euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Ayrılığın gerçekleşmesi halinde elde edilecek bu bonservis gelirinin, devre arasında kadroya katılması planlanan yeni transferlerin bütçesinde önemli bir kaynak oluşturacağı belirtiliyor.

İsmail KartalFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • özer bergin özer bergin:
    Ulan iso ara transfer döneminde senide satsınlar. 1 0 Yanıtla
  • tugrul@eymenefe.com [email protected]:
    satılmasından ziyade bu oyuncuyu izleyip beğenip bu kadar yüksek bonservis ile transfer edenleri sorgulamak gerekiyor . Bence ikinci ligde dahi oynayamaz, Umarım transfer edilen paraya satılır. 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: İsmail Kartal ismini sildi! Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk ayrılık - Son Dakika
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