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Müze gibi belediye

1 saat önce

Müze gibi belediye Tarihi şehrin kalıntıları belediyenin bahçesinde sergileniyorBURSA - Bursa'da ilçe belediyesinin bahçesinde tarihi antik kentin kalıntıları sergileniyor.

Müze gibi belediye

Tarihi şehrin kalıntıları belediyenin bahçesinde sergileniyor

BURSA - Bursa'da ilçe belediyesinin bahçesinde tarihi antik kentin kalıntıları sergileniyor.

Orhaneli Belediyesi, antik şehirden kalma tarihi kalıntıları sergileyerek bahçesini müzeye çevirdi. Bölgede bulunan Adranos antik kentinin kalıntıları belediyeye verildi. Belediye onlarca tarihi eseri bahçede sergileyerek vatandaşların ziyaretine sundu. Belediyeye gelen vatandaşlar işlerini bitirdikten sonra bahçede bulunan antik kentten kalan kalıntıları görme imkanı buluyor. Normalde alışık olunmayan bu durum karşısında vatandaşlar "Müze gibi belediye" yorumunu yapıyor.

Bölgenin tarihi açıdan çok zengin olduğunu ifade eden Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "İlçemizin bulunduğu bölgenin Bizans döneminde adı Adranos imiş. Bu bölge Osmanlı dönemine kadar adı Adranos olarak geçiyordu. Adranos döneminden kalan eserleri biz belediyemizin bahçesinde sergiliyoruz. Halkımızda olan tarihi eserleri de toplamaya çalışıyoruz. Köylerimizde olanlar var, onları da alacağız. Bir projemiz var; kendi kültürümüz ve Adranos dönemi eserlerini anlatacak bir müze oluşturuyoruz. Daha önce başkanlık konutu olarak kullanılan yeri müze olarak açıp bu eserleri orada teşhir edeceğiz" dedi.

Müze gibi belediye

Orhaneli, Bursa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:18 Kaynak: İHA
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