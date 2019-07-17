Son Dakika Haberleri: Ünlü isimler, Bodrum'da bu sezon yeniden sevenleriyle buluşacak.
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Ünlü isimler, Bodrum'da bu sezon yeniden sevenleriyle buluşacak.

3 saat önce

Bu sene 19 Temmuz'daki Kenan Doğulu konseri ile açılışını yapacak olan Bodrum Atik Tiyatro yaz konserleri 29 Ağustos'taki Manga konserine kadar devam edecek.

Ünlü isimler, Bodrum'da bu sezon yeniden sevenleriyle buluşacak., System.String[]

Bodrum Antik Tiyatro yaz gecelerinde bu yıl; Kenan Doğulu, Zülfü Livaneli Sevdalım Hayat, Sıla, Candan Erçetin, Levent Yüksel, Erol Evgin, Sertab Erener, Sibel Can, Duman, Mabel Matiz, Kardeş Türküler, Ayta Sözeri, Mor ve Ötesi, Ceylan Ertem,Manuş Baba, Mavi Sürgün ve Manaman izleyici karşısına çıkacak.

AÇIKHAVA KONSERLERİ ÇEŞME GECELERİNE RENK KATACAK

Yaz aylarının ne popüler yerlerinden Çeşme'de bu yaz açıkhava konserleriyle renklenecek. 19 Temmuz'da Candan Erçetin ile başlayacak olan Çeşme konserleri, Ayta Sözeri, Zülfü Livaneli Sevdalım Hayat, Ceylan Ertem, Kardeş Türküler, Sertab Erener, Sıla, Kenan Doğulu, Manuş Baba, Mabel Matiz ile devam edecek ve 17 Ağustos'ta Erol Evgin konseri ile final yapacak.

AYVALIK'TA MÜZİK DOLU YAZ AKŞAMLARI

19 Temmuz'da Duman ile başlayacak olan Ayvalık konserlerinde ise açıkhava sahnesi yine birbirinden ünlü isimleri ağırlayacak. Ceylan Ertem, Sertab Erener, Manuş Baba, Zülfü Livaneli Sevdalım Hayat, Erol Evgin, Candan Erçetin, Krdeş Türküler, Sıla, Can YılmazZafer Algöz, Kenan Doğulu, Ayta Sözeri ve Levent Yüksel bu yaz Ayvalık'ta sevenleriyle buluşacak.

ALTINOLUK'TA AÇIKHAVA RÜZGARLARI ESECEK

Açıkhava yaz gecelerinin vazgeçilmez olduğu Altınoluk'ta ise Ceylan Ertem'in 19 Temmuz'da başlatacağı konser serisi, Duman, Manuş Baba, Sertab Erener, Candan Erçetin, Erol Evgin, Sıla, Kenan Doğulu ve Ayta Sözeri ile devam edecek.

KUŞADASI'NDA ÜNLÜLER GEÇİDİ

Kuşadası AVM Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşecek olan Kerki Solfej konserleri, Candan Erçetin, Zülfü Livaneli Sevdalım Hayat, Ayta Sözeri, Sertab Erener, Ceylan Ertem, Kardeş Türküler, Can Yılmaz–Zafer Algöz, Manuş Baba, Kenan Doğulu, Erol Evgin, Mabel Matiz, Levent Yüksel ve Yaşar ile Kuşadası yaz gecelerine renk katacak.

DATÇA BU YAZ MÜZİĞE DOYACAK

Bu yaz açıkhava'da müziğe doyacak olan bir diğer yer Datça'da ise Kenan Doğulu, Sıla, Sibel Can, Candan Erçetin, Zülfü Livaneli Sevdalım Hayat, Ayta Sözeri, Sertab Erener, Ceylan Ertem, Kardeş Türküler, Can Yılmaz–Zafer Algöz, Manuş Baba, Kenan Doğulu, Erol Evgin, Mabel Matiz, Levent Yüksel, Manaman ve Duman sevenlerine unutulmaz anlar yaşatacak.

Candan Erçetin, Sertab Erener, Kenan Doğulu, Erol Evgin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:09 Kaynak: Bültenler
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