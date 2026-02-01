Müzikle Umut Tazeliyor

Gazze'de İsrail'in UNRWA'ya bağlı er-Razi Okulu'nu hedef alan saldırısında bacağını kaybeden ve aynı saldırıda babasını yitiren 12 yaşındaki Filistinli Abdurrahman En-Neşşaş, yaşadığı ağır kayıplara rağmen müzik ile hayata tutunmaya ve gelecek umudunu korumaya çalışıyor.

Filistinli yetkililer ve insan hakları kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce çocuğun uzuv kaybı yaşadığını, çok sayıda çocuğun kalıcı sakatlıklarla hayata tutunmaya çalıştığını belirtiyor. İsrail saldırıları yalnızca can kaybına değil, çocukların hayallerine, eğitimlerine ve geleceklerine de mal oldu.

Uzmanlar, uzuv kaybı yaşayan çocukların uzun vadeli fiziksel tedavinin yanı sıra yoğun psikolojik desteğe de ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerken, Gazze'de bu desteği sağlamanın neredeyse imkansız hale geldiğini ifade ediyor.

Abdurrahman En-Neşşaş ise, tüm yaşadıklarına rağmen uduna ve müziğe tutunarak ayakta kalmaya çalışıyor. Küçük çocuğun ud ve müzikle kurduğu bağ, Gazze'de saldırılar altında büyümek zorunda kalan binlerce çocuğun sessiz mücadelesini yansıtıyor.

İsrail saldırısından sonra hayat tamamen değişti

AA muhabirine konuşan Neşşaş, saldırıdan sonra hayatının tamamen değiştiğini, ud çalıp müzikle ilgilenmenin yaşadığı acıları bir nebze olsun hafifletmesine yardımcı olduğunu söyledi.

"Ben 2014 yılında doğdum. Evimdeyken İsrail saldırısı oldu, hayatım bir anda değişti ve bacağımı kaybettim. Çok üzgündüm." diyen Neşşaş, yaşadığı fiziksel kaybın yanı sıra ruhsal olarak da derin bir sarsıntı geçirdiğini ifade etti.

Neşşaş, "Eskiden hareket edebiliyordum, yürüyordum, anneme ve kardeşlerime yardım ediyordum. Oyun oynuyordum, kendimi mutlu etmeye çalışıyordum. Şimdi bunların çoğunu yapamıyorum." sözleriyle saldırıdan önceki günlere duyduğu özlemi dile getirdi.

Bu süreçte ud çalmaya başladığını anlatan Neşşaş, müziğin hayatına yeniden anlam kattığını ve psikolojik olarak toparlanmaya başladığını belirtti.

Gazzeli çocuk, "Çok sıkılmıştım, içim kararmıştı. Ama müzikle uğraşmaya başlayınca biraz olsun rahatladım. Ud çalmak beni mutlu ediyor, içimdeki acıyı azaltıyor." diye konuştu.

Tedavi için Ürdün'e gittiğinde kendisine hediye edilen udun Gazze'ye dönüşte elinden alındığını anlatan Neşşaş, o an yaşadığı hayal kırıklığını ise şu sözlerle dile getirdi:

"Udumu sınırda aldılar. Çok üzüldüm. O günden sonra psikolojim değişti. Eskisi gibi gülemiyor, şarkı söyleyemiyordum."

Şu anda geçici bir protez bacak kullandığını belirten Neşşaş, ileride kalıcı bir protezle yeniden yürüyebilmenin hayalini kurduğunu ifade ederek, "Tekrar yürümek, oynamak ve arkadaşlarımla gülmek istiyorum. İnsanlar benim ne hissettiğimi bilmiyor." dedi.

Ürdün'den dönüşte sınırda udu elinden alındı

Abdurrahman'ın annesi Esma En-Neşşaş da oğlunun 16 Temmuz 2024'te UNRWA'ya bağlı er-Razi Okulu'na düzenlenen saldırıda yaralandığını ve sağ bacağının ampute edildiğini anlattı.

Tedavi süreci için oğluyla birlikte Ürdün'e gittiklerini belirten anne Neşşaş, burada Abdurrahman'ın hem tıbbi hem de psikolojik destek aldığını anlattı.

Ancak Gazze'ye dönüşte yaşadıkları durumun oğlunu yeniden yıktığını ifade eden Neşşaş, şunları söyledi:

"Ürdün'de Abdurrahman'a ud başta olmak üzere çeşitli hediyeler verildi. Ud sadece bir müzik aletiydi ve oğlum ona çok heveslenmişti. Ama Gazze'ye dönerken diğer hediyelerle birlikte onu bile içeri sokmamıza izin vermediler. Hepsini elimizden aldılar."

Oğlunun hem fiziksel hem de duygusal olarak ağır bir yük taşıdığını vurgulayan anne Neşşaş, "Oğlumun yaraları, İsrail saldırılarıyla daha da derinleşti. Ud onun için bir umuttu. O umut da elinden alındı." dedi.

Anne Neşşaş, daha sonra okulda rehber öğretmeninin oğluna yeni bir ud hediye ettiğini belirterek, "O ud, oğlumun yeniden hayata tutunmasını sağladı." dedi.

Neşşaş, oğlunun büyümesiyle birlikte mevcut protezin artık yetersiz kaldığını ve yeni bir proteze ihtiyaç duyduğunu belirterek, gerekli cerrahi müdahalenin ardından Abdurrahman'ın yeniden yürüyebilmesini umut ettiklerini ifade etti.