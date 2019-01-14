MüzikOnair Ödül Törenine Hazır mısınız?
30 dakika önce
Türkiye'nin en görkemli ve seçkin ödül törenine hazır mısın?
Türkiye'nin en iyi radyo ve müzik platformu olan Müzik OnAir tarafından Bahçeşehir Üniversitesi Radyosu (BAU Radyo) ile birlikte bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan ödül töreninde, 16 kategoride müzik, 4 kategoride radyo olmak üzere toplam 20 kategoride 2018 yılının en iyileri ödüllendirilecek!..
Mesleğinde uzman 20 seçkin jüri, her kategoriden 10 adayı belirleyecek. Belirlenen adaylar halk oylamasına sunulacak.
Kazananlar 28 Ocak 2019 Pazartesi akşamı görkemli bir törenle açıklanacak.
Ceyhun Yılmaz 'ın sunacağı Ödül töreni saat 20.00'de Net D Müzik Youtube kanalından canlı yayınlanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:39 Kaynak: Bültenler
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