Selami Şahin'in "Beklenen Sensin" şarkısı müzikseverlerin beğenisine sunuldu - Son Dakika
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Selami Şahin'in "Beklenen Sensin" şarkısı müzikseverlerin beğenisine sunuldu

02.09.2022 20:56
Selami Şahin'in "Beklenen Sensin" şarkısı müzikseverlerin beğenisine sunuldu

Müzisyen Selami Şahin'in uzun süredir üzerinde çalıştığı "Beklenen Sensin" adlı yeni şarkısı müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Müzisyen Selami Şahin'in uzun süredir üzerinde çalıştığı "Beklenen Sensin" adlı yeni şarkısı müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Şahin'in üçleme olarak hazırladığı projenin çıkış şarkısı olan parça, Lider Entertainment etiketiyle tüm müzik platformları üzerinden yayınlandı.

Eserin söz ve müziği Şahin'e ait, şarkının düzenlemesini ise Aykut Gürel yaptı.

Bugüne kadar yüzlerce hit şarkıya imza atan Şahin'e, bu projesinde enstrümanlarıyla Fatih Ahıskalı, Cem Tuncer, Aykut Gürel, Gökhan Varol, Cengiz Ercümer ile Gündem Yaylı Grubu eşlik etti.

Mix ve masteringi Emre Kıral tarafından hazırlanan şarkının kapak tasarımı Berkcan Okar, görsel iletişim tasarımı ise Onur Yılmaz imzası taşıyor.

Selami Şahin, her ay yayınlayacağı yeni bir şarkıyla üçlemeyi tamamlamayı planlıyor.

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Kaynak: AA

Selami Şahin, Aykut Gürel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selami Şahin'in 'Beklenen Sensin' şarkısı müzikseverlerin beğenisine sunuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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