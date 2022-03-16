Myanmar'da cezaevinden firar girişiminde 7 mahkum öldürüldü - Son Dakika
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Myanmar'da cezaevinden firar girişiminde 7 mahkum öldürüldü

16.03.2022 20:30
Myanmar'da cezaevinden firar girişiminde 7 mahkum öldürüldü

Myanmar'ın kuzey iç kesimlerindeki bir cezaevinden kaçmaya çalışan 7 mahkum öldürüldü, 12 mahkum yaralandı.

Myanmar'ın kuzey iç kesimlerindeki bir cezaevinden kaçmaya çalışan 7 mahkum öldürüldü, 12 mahkum yaralandı.

Myanmar Cezaevleri Dairesi Sözcüsü Khin Shwe, Sagaing bölgesindeki Kalay cezaevinden yaklaşık 50 mahkumun firar etme girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Shwe, mahkumlara yapılan müdahalede 7 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını kaydetti.

Firar girişiminde bulunanlardan bir kısmının darbe karşıtı siyasi tutuklular olduğunu aktaran Shwe, teslim olmaları çağrısına uymamaları üzerine mahkumlara ateş açıldığını ifade etti.

Shwe, yerel basında firar girişiminde en az 30 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı iddialarını yalanladı.

Sagaing bölgesi ve Chin eyaleti, askeri yönetime karşı silahlı direniş hareketi yürüten grupların merkez üssü olarak biliniyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Cii başta olmak üzere, pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestoculara müdahalesi sonucu bugüne dek 1600'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede ordu ile silahlı gruplar arası çatışmalar sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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Myanmar, Mahkum, Darbe, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da cezaevinden firar girişiminde 7 mahkum öldürüldü - Son Dakika


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