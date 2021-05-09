Naciye anne 35 senedir 4 engelli çocuğuna bakıyor - Son Dakika

Naciye anne 35 senedir 4 engelli çocuğuna bakıyor

09.05.2021 10:39
Naciye anne 35 senedir 4 engelli çocuğuna bakıyor, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Naciye Erekli (52), 35 senedir 4 engelli çocuğuna gözü gibi bakıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Naciye Erekli (52), 35 senedir 4 engelli çocuğuna gözü gibi bakıyor.

Yüksekova'nın Orman Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk annesi Naciye Erekli, doğuştan zihinsel ve bedensel engelli 2'si kız 4 çocuğunun bakımını büyük bir özveriyle yapıyor. Hasan, Şiyar, Feyruz ve Fatma isimli zihinsel ve bedensel engelli 4 engeli çocuğuna 35 sene boyunca tüm zorluklarına rağmen bakan anne Naciye Erekli, her şeyiyle birebir ilgilenerek çocuklarını hayata bağlıyor. Anne Erekli, bu fedakarlığından dolayı 2017 yılında Kadınlar Günü'nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yılın annesi seçilmişti.

"Hayatımı çocuklarıma adadım"

Hayatını çocuklarına adadığını ifade eden fedakar anne Naciye Erekli, "Ben hiçbir çocuğumu ayırmaksızın hepsiyle tek tek ilgilenerek bu yaşa getirdim. 4 çocuğumun yıkanması, giyimi, içmesi, yemesiyle her gün aynı şekilde uğraşıp onlara bakıyorum. Ben yaşadıkça çocuklarıma bakacağım. Onlar hepsi benim canım, ciğerim. Bu 4 çocuk konusunda Allah devletimizden razı olsun, çünkü her şekilde çocuklarımın ihtiyaçlarını gideriyorlar. Ben tüm zorluklara rağmen 4 engelli çocuğuma bakarken, bazıları 1 çocuğa bakmaz duruma gelmişler. Aslında bunlar Allah'ın bize verdikleri bir lütuftur. Onlara sahip çıkmaz asıl görevimizdir. Onlar büyümüş olabilirler, ama onlar hala bebek ve çocuk gibi. Ben çocuklarımın yüzünden hala bir taziyeye, bir misafirliğe gitmiş değilim. Çünkü onları 1 dakika bırakmak benim için vicdan azabına neden oluyor" dedi.

"Eşimin hakkı ödenmez"

"Ben ne yapsam eşimin hakkını ödeyemem" diyen baba Mikail Erekli ise "Benim 7 çocuğum var ama 4 çocuğum bedensel ve zihinsel engelli. Bu 4 çocuğum tamamen bu dünyadan habersizler. Eşim bu 4 çocuğumuza gözü gibi bakıyor. Her şeyiyle birebir ilgileniyor Allah ondan bin kere razı olsun. Tüm hayatını çocuklarına adamış durumda. Gecesi gündüzü bu çocuklar olmuş. 35 senedir hiç bıkmadan annelik yapan eşimin hakkı ödenmez. Bu çocuklar aslında bize bir lütuftur, çünkü onlar ne büyür ne de konuşur, onlar hayal dünyasında yaşıyorlar. İnşallah biz de ömür sürdükçe bu çocuklarımıza gözümüz gibi bakacağız" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Naciye anne 35 senedir 4 engelli çocuğuna bakıyor
Naciye anne 35 senedir 4 engelli çocuğuna bakıyor
Naciye anne 35 senedir 4 engelli çocuğuna bakıyor
Naciye anne 35 senedir 4 engelli çocuğuna bakıyor
Naciye anne 35 senedir 4 engelli çocuğuna bakıyor
Naciye anne 35 senedir 4 engelli çocuğuna bakıyor
Naciye anne 35 senedir 4 engelli çocuğuna bakıyor
Naciye anne 35 senedir 4 engelli çocuğuna bakıyor
Naciye anne 35 senedir 4 engelli çocuğuna bakıyor
Naciye anne 35 senedir 4 engelli çocuğuna bakıyor
Naciye anne 35 senedir 4 engelli çocuğuna bakıyor
Naciye anne 35 senedir 4 engelli çocuğuna bakıyor
Naciye anne 35 senedir 4 engelli çocuğuna bakıyor
Naciye anne 35 senedir 4 engelli çocuğuna bakıyor
Naciye anne 35 senedir 4 engelli çocuğuna bakıyor
Naciye anne 35 senedir 4 engelli çocuğuna bakıyor
Naciye anne 35 senedir 4 engelli çocuğuna bakıyor
Naciye anne 35 senedir 4 engelli çocuğuna bakıyor
Naciye anne 35 senedir 4 engelli çocuğuna bakıyor
Naciye anne 35 senedir 4 engelli çocuğuna bakıyor
Naciye anne 35 senedir 4 engelli çocuğuna bakıyor
Naciye anne 35 senedir 4 engelli çocuğuna bakıyor
Naciye anne 35 senedir 4 engelli çocuğuna bakıyor
Naciye anne 35 senedir 4 engelli çocuğuna bakıyor

Yüksekova, Engelli, Hakkari, Mevla, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Naciye anne 35 senedir 4 engelli çocuğuna bakıyor - Son Dakika


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