Nadal, Avustralya Açık'ta yarı finali göremedi - Son Dakika
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Nadal, Avustralya Açık'ta yarı finali göremedi

6 saat önce

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, çeyrek finalde elendi.

Nadal, Avustralya Açık'ta yarı finali göremedi, System.String[]

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, çeyrek finalde elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gününde, dünya 1 numarası İspanyol Nadal ile 5 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem çeyrek finalde karşı karşıya geldi.

Tie-break'e giden ilk iki seti 7-6 kazanan 26 yaşındaki Thiem, 2-0 öne geçerek yarı final yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

10. oyununda servis kırdığı üçüncü seti 6-4 hanesine yazdıran Nadal, dördüncü sette 3-1 geriye düşse de 10. oyunda bir kez daha servis kırarak maçta setin üçüncü kez tie-break'e gitmesini sağladı.

Nadal'ın yaptığı basit hatalarla tie-break'te 5-2 öne geçen Avusturyalı tenisçi, bu kez kendi basit hatalarıyla avantajını kaybetti ve puanlarda 6-6 eşitlik sağlandı. Bu bölümde üst üste iki puan alan Thiem, seti 7-6, toplam 4 saat 10 dakika süren maçı 3-1 kazanarak son 4 raket arasına kaldı.

Avustralya Açık'ta daha önce dördüncü turdan ilerisini göremeyen Thiem, ilk kez yarı final bileti aldı.

Fransa Açık'ta son iki yıldır final oynayan Avusturyalı tenisçi, yarı finalde 7 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ile karşılaşacak.

Rafael Nadal, Avustralya, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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