Son Dakika Haberleri: Nadal, Indian Wells'ten Çekildi

Nadal, Indian Wells'ten Çekildi

58 dakika önce

ABD'nin California eyaletinde düzenlenen turnuvada mücadele eden dünya 2 numarası Nadal, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle İsviçreli Roger Federer ile oynayacağı yarı final maçından çekildiğini duyurdu.

Nadal, Indian Wells'ten Çekildi, System.String[]
ABD'nin California eyaletinde düzenlenen turnuvada mücadele eden dünya 2 numarası Nadal, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle İsviçreli Roger Federer ile oynayacağı yarı final maçından çekildiğini duyurdu. 

32 yaşındaki Nadal, Rus Karen Khachanov ile oynadığı çeyrek final mücadelesinde de iki kez tedavi molası almıştı. 

Federer, finalde Avusturyalı Dominic Thiem ya da Kanadalı Milos Raonic ile karşılaşacak.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:10 

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