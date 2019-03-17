Nadal, Indian Wells'ten Çekildi
58 dakika önce
ABD'nin California eyaletinde düzenlenen turnuvada mücadele eden dünya 2 numarası Nadal, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle İsviçreli Roger Federer ile oynayacağı yarı final maçından çekildiğini duyurdu.
ABD
'nin California
eyaletinde düzenlenen turnuvada mücadele eden dünya 2 numarası Nadal, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle İsviçreli Roger Federer
ile oynayacağı yarı final maçından çekildiğini duyurdu.
32 yaşındaki Nadal, Rus Karen Khachanov ile oynadığı çeyrek final mücadelesinde de iki kez tedavi molası almıştı.
Federer, finalde Avusturyalı Dominic Thiem ya da Kanadalı Milos Raonic
ile karşılaşacak.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:10
Türkiye'nin 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki Rakipleri Belli Oldu
Rus Yolcu Uçağı Test Uçuşunu Başarıyla Gerçekleştirdi
Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 50'ye Yükseldi
İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okutacak