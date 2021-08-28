Üye Girişi
NAKİL İÇİN GELDİ ŞOK YAŞADI: AYNI ANDA ÇİFTE OPERASYON - Son Dakika

NAKİL İÇİN GELDİ ŞOK YAŞADI: AYNI ANDA ÇİFTE OPERASYON

28.08.2021 11:13

HATAY'DA yaşayan 48 yaşındaki Serkan Öztürk, çapraz böbrek nakli ameliyatı olmak için İstanbul'a geldi.

HATAY'DA yaşayan 48 yaşındaki Serkan Öztürk, çapraz böbrek nakli ameliyatı olmak için İstanbul'a geldi. Burada yapılan tetkiklerde Öztürk'ün 4 ana kalp damarının tıkalı olduğu belirlendi. Aynı seansta hem kalp hem böbrek nakli ameliyatı olan Serkan Öztürk, 4 saatlik bir operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Diyabet hastası olan Serkan Öztürk'e yaklaşık 3 yıl önce rutin kontroller sırasında böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Kreatin değerleri yükselen ve yavaş yavaş böbreklerini kaybetmeye başlayan Serkan Öztürk, nakil olmaya karar verdi. Çapraz nakil için eşiyle İstanbul'a gelen Öztürk, yapılan tetkikler sonrası şaşkına döndü. Öztürk'ün 4 ana kalp damarının tıkalı olduğu belirlendi. Doktorlar, by-pass olmadan nakil ameliyatının gerçekleştirilemeyeceği belirtti. Bunun üzerine Serkan Öztürk, aynı seansta hem kalp hem böbrek nakli ameliyatına alındı. Geçen sürede eşinin çapraz nakil listesinden çıkması üzerine Öztürk'e abisi böbreğini verdi. Medicana Bahçelievler Hastanesi'nde önce by-pass ardından böbrek nakli olan Öztürk, tek seansta sağlığına kavuştu.

'BEKLEMEDİĞİM BİR ŞEYDİ VE AİLECEK BİR ŞOK YAŞADIK"

Diyaliz tedavisi için hastaneye gittiğinde nakil olmaya karar verdiğini belirten Serkan Öztürk, 'Orada nakil olan bir hastayla karşılaştım. Onun sayesinde böbrek nakli tedavisini öğrendim. Eşim araştırmaya başladı, görüşmeler yaptık. Eşim böbreğini vermek istedi ve çapraz nakle karar verdik. Nakil öncesi yapılan tetkiklerde kalple ilgili hastalığım ortaya çıktı. Hiç aklıma gelmezdi bir şikayetim, nefes darlığım yoktu. Beklemediğim bir şeydi ve ailecek bir şok yaşadık. Kalp operasyonu olmadan nakil olamayacağım söylendi ve bu arada eşimin böbreği çapraz nakil listesinden çıktı. Doktorlar hem nakil hem de kalp ameliyatının aynı operasyonda yapılmasına karar verdi. Abim sağ olsun bana böbreğini verdi. Tek ameliyatta sağlığıma kavuştum' dedi.

Nakil öncesi hayatında çok şeyin eksik olduğunu anlatan Serkan Öztürk, 'Yemeklerim kesilmişti, bazı yemekleri yiyemiyordum, engellerim çoktu, idrarda sıkıntılar, şişkinlikler yaşıyordum. Ayaklarım da şişmeye başlamıştı. Yaşadığım bölgede eti çok tüketir ve severiz et yemem yasaklandığı için çok üzüldüm. Nakil imkanınız varsa böbrek nakli olarak hayatınızı kurtarın' diye konuştu.

'KALP HASTALIĞI ÇIKINCA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK"

Eşine böbreğini vermeye hazırlanan Neslihan Öztürk (46) ise 'Nakil öncesi araştırmalar yaptım, tek böbrekle de daha dikkat ederek yaşamımı sürdürebileceğimi öğrendim. Böylelikle nakil olmaya karar verdim. Ancak İstanbul'a gelip eşimin kalp hastalığı olduğunu nakil olamayacağını öğrenince çok sarsıldım. Uzun süre kendimize gelemedik beklemediğimiz bir konuydu. Hayal kırıklığı yaşadık. Ancak doktorlar iki ameliyatın aynı anda olabileceği bilgisini bize verdi. Ama kan grubum nedeniyle çapraz nakle girebilecektim ve o şansı kaybettik. O duruma üzüldük ancak eşim kardeşinden böbrek aldı ve şu anda iyi. Onun iyi olması yaşam kalitesinin artması, huzuru benim için çok önemliydi ve şu anda çok mutluyuz' ifadelerini kullandı.

'YOĞUN BAKIM SÜRECİ KISALIYOR DAHA ÇABUK AYAĞA KALKIYOR"

Serkan Öztürk'ün böbrek nakli ameliyatını gerçekleştiren Medicana Bahçelievler Hastanesi'nden Genel Cerrah Doç. Dr. Sabri Tekin, tek seansta iki ameliyatın yapıldığı operasyon hakkında şu bilgileri paylaştı:

'Kronik böbrek yetmezliğinin en çok etkilediği organlardan birisi kalp ve damar sistemi. Hasta belirli bir yaşın üzerindeyse ve yandaş bir hastalığı varsa bu risk çok daha artıyor. Biz nakil için başvuran bütün hastalarımızı bir taramadan geçiririz. Özellikle kalp ve damar sistemine bakarız ki bir sorun varsa önceden tespit edelim. Bu hastamıza da aynı şekilde nakil öncesi yaptığımız tetkiklerde kalp damarlarında darlık saptadık. Aynı seansta iki ameliyatı bir arada yapmaya karar verdik. İki seçeneğin de birbirine göre avantaj ve dezavantajı vardı. Uygun hastalarda aynı seansta iki ameliyatı yaptığımızda hasta çalışan böbrekle by-pass ameliyatını geçireceğinden çok daha erken iyileşebiliyor. Hastanın yoğun bakım süreci kısalıyor. Hasta çok daha çabuk ayağa kalkıyor. Her şeyden önce hasta bir defada anestezi alarak iki ameliyatı da bir anda geçirmiş oluyor, sağlığına kavuşuyor. Önce kalp damar cerrahisi ekibi hastamıza by-pass ameliyatını yaptı ardından hastamızın kalbinin iyi durumda olduğunu ve iyi çalıştığını gördüğümüz anda hemen nakil işlemine başladık. Bir saatte nakil işlemi sürdü ve yaklaşık 4 saatlik bir ameliyatla hastamız sağlığına kavuştu.?

NAKİL İÇİN GELDİ ŞOK YAŞADI: AYNI ANDA ÇİFTE OPERASYON
NAKİL İÇİN GELDİ ŞOK YAŞADI: AYNI ANDA ÇİFTE OPERASYON
NAKİL İÇİN GELDİ ŞOK YAŞADI: AYNI ANDA ÇİFTE OPERASYON
NAKİL İÇİN GELDİ ŞOK YAŞADI: AYNI ANDA ÇİFTE OPERASYON

Medicana Bahçelievler Hastanesi, Serkan Öztürk, İstanbul, Kalp, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NAKİL İÇİN GELDİ ŞOK YAŞADI: AYNI ANDA ÇİFTE OPERASYON - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kapora dolandırıcılarına dikkat! Sahne ilanlar ile mağduriyet artıyor 11:58 Kapora dolandırıcılarına dikkat! Sahne ilanlar ile mağduriyet artıyor Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı 11:38 Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı 11:17 Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı
Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu 11:01 Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur 10:25 Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur Kaza yapan motosiklete yardım ederken minibüsün altında kaldılar 10:05 Kaza yapan motosiklete yardım ederken minibüsün altında kaldılar
Son Dakika: Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti 09:33 Son Dakika: Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti Kılıçdaroğlu'na vatandaşın 09:10 Kılıçdaroğlu'na vatandaşın "Çocuğuma dokunma" tepkisine Meral Akşener yanıt verdi: İçim acıdı, canım yandı

Son Dakika Haberleri
11:41 Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı
11:38 Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı
11:22 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı
11:17 Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı
11:06 Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı
11:01 Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu
10:57 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak
10:48 Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı
10:19 Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı
10:08 İş adamının el ve ayaklarını bantlayarak gasp eden şüpheliler kayıplara karıştı
Müge Anlı 30 Ağustos ekranlarda olacak! Büyükşen cinayeti ile bilinmeyenler ele alacak Müge Anlı 30 Ağustos ekranlarda olacak! Büyükşen cinayeti ile bilinmeyenler ele alacak         
12:13
Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı         
11:41
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı         
11:22
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı         
11:06
Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı         
10:48
Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı         
10:19
Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı Büyükada Rum Yetimhanesi'nde restorasyon başlıyor Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı Büyükada Rum Yetimhanesi'nde restorasyon başlıyor         
09:39
Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu         
09:31
ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı         
09:04
Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu         
09:01
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum         
23:52
Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı         
23:36
Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor         
22:22
Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali         
19:26
Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar         
18:34
Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor         
17:38
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı         
15:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 12:18:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: NAKİL İÇİN GELDİ ŞOK YAŞADI: AYNI ANDA ÇİFTE OPERASYON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement