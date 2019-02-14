Nakliyeciler engelleri blockchain ile aşacak
29 dakika önce
Blockchain Türkiye Platformu'nun Platin üyesi olan UND, buradaki çalışmalarıyla nakliyecinin maliyetini düşürmeyi, verimliliğini artırmayı ve sınır geçiş süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.
Blockchain Türkiye
Platformu'nun Platin üyesi olan UND, buradaki çalışmalarıyla nakliyecinin maliyetini düşürmeyi, verimliliğini artırmayı ve sınır geçiş süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Erman Ereke, "Blockchain yurtdışından boş dönen TIR'lara da çare olabilir' dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:00
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