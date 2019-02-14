Son Dakika Haberleri: Nakliyeciler engelleri blockchain ile aşacak

Nakliyeciler engelleri blockchain ile aşacak

29 dakika önce

Blockchain Türkiye Platformu'nun Platin üyesi olan UND, buradaki çalışmalarıyla nakliyecinin maliyetini düşürmeyi, verimliliğini artırmayı ve sınır geçiş süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Nakliyeciler engelleri blockchain ile aşacak, System.String[]
Blockchain Türkiye Platformu'nun Platin üyesi olan UND, buradaki çalışmalarıyla nakliyecinin maliyetini düşürmeyi, verimliliğini artırmayı ve sınır geçiş süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Erman Ereke, "Blockchain yurtdışından boş dönen TIR'lara da çare olabilir' dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:00 

Türkiye, Ekonomi
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