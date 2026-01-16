Nakşin Özdemir İlk Karnesini Aldı - Son Dakika
Nakşin Özdemir İlk Karnesini Aldı
16.01.2026 13:40
Doğuştan engelli Nakşin Özdemir, okulunda ilk karnesini arkadaşlarıyla birlikte aldı.

VAN'ın Tuşba ilçesinde doğuştan dirsek altından kolları, diz altından da bacakları olmayan Nakşin Özdemir (16), yarıyıl karnesini ilk kez okulunda, arkadaşlarının alkışları arasında aldı. İlk ve ortaokulu evinde tamamlayan, lise eğitimini de evde sürdüren Vali Haydar Bey Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Özdemir'e ailenin talebi üzerine sürpriz yapıldı. Okul Müdürü İbrahim Seçkin'den, takdir ve onur belgesini alan Özdemir, sınıfındaki arkadaşlarıyla tanıştı. Alkışlarla karşılanan Nakşin Özdemir, mutlu olduğunu söyledi.

İlçenin Kevenli Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Mustafa ile Ayfer Özdemir çiftinin 5 çocuğunun en büyüğü, doğuştan dirsek altından kolları, diz altından da bacakları olmayan Nakşin Özdemir'in durumunu, 3 yıl önce DHA gündeme getirdi. Haberin ardından hayırseverlerin desteğiyle baba Mustafa Özdemir'in hesabına 1 milyon 534 bin TL yardım yapıldı. Bu destekle Özdemir'e yurt dışından protez kol ve bacak temin edildi. Ankara'da özel bir medikal firmada uzman doktorlar tarafından protez kullanımına yönelik 1 ay eğitim alan Özdemir, yaklaşık 1 yıl protezlerini kullandı. Kilo alması ve boyunun uzaması nedeniyle protezleri kullanamaz hale gelen Nakşin Özdemir'e geçen yıl da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı ve Başkan Fatma Şahin'in talimatıyla yeni protezler yapıldı. Özdemir'in yenilenen protezlere alışma süreci devam ediyor.

'KARNE SÜRPRİZİ'

İlk ve ortaokul eğitimini evde tamamlayan, bu yıl Vali Haydar Bey Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olarak eğitimini yine evinde sürdüren Nakşin Özdemir için okulunda sürpriz hazırlandı. Evinden araçla alınan Özdemir, yarıyıl karne töreni için babası Mustafa Özdemir eşliğinde okuluna getirildi. Okul müdürü İbrahim Seçkin ve öğretmenler tarafından karşılanan Özdemir, engellilik durumları nedeniyle evde eğitim gören 5 öğrenciyle birlikte 'takdir' ve 'onur' belgesi aldı. Daha sonra kayıtlı olduğu 10-İ sınıfına götürülen Özdemir, burada da arkadaşlarıyla tanıştırıldı. Sınıfa girişte alkışlarla karşılanan Nakşin Özdemir, büyük mutluluk yaşadı.

'NAKŞİN ÇOK BAŞARILI BİR ÖĞRENCİMİZ'

Okul Müdürü İbrahim Seçkin, derslerinde oldukça başarılı olan Nakşin Özdemir'in bugüne kadar eğitimini evde sürdürdüğünü ilk kez okuluna gelerek karnesini arkadaşlarının arasında aldığını öğrencilerine anlattı.

'ÇOK MUTLUYUM'

İlk kez karnesini okulda almanın heyecanını yaşayan Nakşin Özdemir ise "Bana bu sürprizi yapan okul müdürüme ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar karnemi hep evde alıyordum. İlk kez okuluma gelip karnemi aldım ve sınıf arkadaşlarımla tanıştım. Beni çok güzel karşıladıkları için çok mutlu oldum" diye konuştu.

Baba Mustafa Özdemir de oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Oğlum bugüne kadar evde eğitim aldı. Bu yıl Vali Haydar Bey Anadolu Lisesi öğrencisi. Okul müdürü ve öğretmenleri onu okula davet ederek çok güzel bir sürpriz yaptılar. Oğlum çok mutlu oldu, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan, Okul Müdürü Seçkin, Nakşin Özdemir ile birlikte evde eğitim gören 5 öğrenciye yarıyıl tatilinde okumaları için birer kitap hediye etti. Vali Haydar Anadolu Lisesi öğretmenleri haftanın 5 günü yapılan program dahilinde evde eğitim görev 5 öğrencinin evlerine giderek eğitim veriyor.

Kaynak: DHA

