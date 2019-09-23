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Nalbant Kanyonu ilgi görüyor

1 saat önce

Geçtiğimiz aylarda ilk geçişi yapılan Nalbant Kanyonu, ilgi görüyor.

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Geçtiğimiz aylarda ilk geçişi yapılan Nalbant Kanyonu, ilgi görüyor.

Küre Dağları Milli Parkı alan kılavuzu Cemal Kaya eşliğinde iki sporcu Kayabaşı Köyü Nalbantoğlu Mahallesi'nden girdikleri kanyondan Pınarbaşı ilçesi ılıca köyünden çıktı.

Ankara'dan gelen sporcular Salim Erdal, kanyon sporunu çok sevdiğini ifade ederek, "Avrupa ve Türkiye'de birçok kanyon geçişi yaptım. Rehber Cemal Kaya'nın çağrısı ile Azdavay'a geldik ve Nalbant Kanyonu'ndan geçtik. Suyu temiz. Kanyon hoşumuza gitti kanyon sporcularına tavsiye ederim." dedi.

Cemal Kaya ise kanyonun adrenalin dolu olduğunu ifade ederek, "Altı kilometre uzunluğu olan kanyonun yarısından fazla alanı doğal havuzlardan oluşuyor. Beraber geçtiğimiz sporcularda kanyonumuzu beğendiler." dedi.

Cemal Kaya, Küre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:26 Kaynak: AA
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