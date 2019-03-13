Son Dakika Haberleri: Nallıhan'da D 140 Kara Yoluna Tel Bariyer

Nallıhan'da D 140 Kara Yoluna Tel Bariyer

36 dakika önce

Nallıhan ilçesinde D- 140 kara yoluna düşme riski bulunan kayalara tel bariyer çekiliyor.

Nallıhan'da D 140 Kara Yoluna Tel Bariyer, System.String[]
Nallıhan ilçesinde D- 140 kara yoluna düşme riski bulunan kayalara tel bariyer çekiliyor.

Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında söz konusu kara yolunda sürücüler için tehlike oluşturan kayalar tel bariyerle kaplanıyor.

Sürücülerden Durmuş Adıgüzel, yaptığı açıklamada, yola aniden kaya parçalarının düşmesi halinde can kayıplarının meydana gelebileceğini belirtti.

Yetkililere yürütülen çalışmalar nedeniyle teşekkür eden Adıgüzel, "Kayaya çekilen teller kopan kayaların yola düşmesini engelleyecek." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:56 Kaynak: AA

Beypazarı, Nallıhan, Güncel
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