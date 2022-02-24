Nallıhan Kaymakamı Dinç, okullarda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, ilçedeki okullarda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Dinç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özsoy ile Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Nallıhan Şehit Abdullah Ören Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Okullarda incelemelerde bulunan Dinç, Özsoy ve okul müdürlerinden bilgi aldı.

Dinç, Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, Kovid-19 döneminde ateş ölçümü için atık malzemelerden yaptıkları ve bina girişinde bulunan cihazı inceleyerek öğrencilere ve yetkililere teşekkür etti.