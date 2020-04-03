Namık Kemal Üniversitesinde 4 yerli buğday çeşidi geliştirildi - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) tarafından yerli ve milli 3 ekmeklik ve 1 makarnalık buğday çeşidi geliştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tarla Bitkileri Bölümü Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Kayıhan Korkut, Prof. Dr. İsmet Başer, Prof. Dr. Oğuz Bilgin ve Doç. Dr. Alpay Balkan tarafından yerli ve milli kaynaklar kullanılarak melezleme ıslahı ile geliştirilen 3 ekmeklik ve 1 makarnalık buğday çeşidi, TNKÜ Ziraat Fakültesince tescillendi.

Buğday çeşitlerinin üretim ve satış hakları 5 yıllığına çeşitli firmalara devredildi.

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Başer, AA muhabirine, fakülte olarak ülke tarımına katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Ziraat Fakültesince geliştirilen ürünlerin bölge ve ülkenin farklı buğday üretim alanlarına uyumlu olduğunu anlatan Başer, şunları kaydetti:

"Makarnalık buğday çeşidi 'NKÜ Ziraat', ortalama dekara tane verimi 650-900 kilogramdır. Özellikle protein oranı, sarılık değeri ve irmik verim değerleri açısından oldukça iyidir. Trakya, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Güney Marmara bölgelerinde ekimi tavsiye edilmektedir. Ekmeklik buğday çeşitleri olan 'NKÜ Lider'in ortalama dekara tane verimi 630-850, 'NKÜ Ergene'nin 640-790, 'NKU Asiya'nın 630-840 kilogramdır. Bu ekmeklik buğday çeşitleri yüksek verim ve kalite özellikleriyle ön plana çıkmaktadırlar."