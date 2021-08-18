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Narenciyede avantajlı bir döneme giriliyor - Son Dakika

Narenciyede avantajlı bir döneme giriliyor

18.08.2021 09:42
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Dörtyol ve Erzin Ticaret ve Sanayi Odalarının öncülüğünde bölgenin en önemli tarım geliri olan narenciyenin sorunları hakkında bir çalıştay yapıldı.

Çalıştaya Dörtyol Kaymakamı Ali Murat Kayhan, Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan Yıldırım, Erzin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muhteşem Vural, Erzin Ziraat Odası Başkanı Ahmet Keskin, Dörtyol Ziraat Odası gönüllü danışmanı Mevlüt Coşkun, Dörtyol İlçe Tarım Müdürü Soner Kıymacı, hatay Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Tanju Katipoğlu, Zirai İlaç Bayileri, Narenciye Üretici Birlikleri, Paketleme Tesis temsilcileri, sulama kooperatifleri ve basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan Yıldırım'ın yaptığı açılış konuşmasının ardından bir açıklama yapan Dörtyol Kaymakamı Ali Murat Kayhan, üretime yönelik yapılan her çalışmanın yanında yer almaya hazır olduklarını belirtti ve dünya pazarlarına açılmadan ürettiğimiz ürünlerin gerçek değerini asla bulamayacağını söyledi.

Çalıştay sonunda tarımsal üretimde gübre pestisit sulama ve benzeri girdi fiyatları, gelen zamlar her zaman Üreticiler için ana problem olarak ön plana çıkmıştır. Kaliteli ve yüksek miktarda tarımsal üretim belli kural ve kaidelere uygun tarım uygulamaları sayesinde olur.

Dörtyol-Erzin Turunçgil üreticileri ve sektöre hizmet eden resmî ve özel çalışan teknik personelin bilgi ve becerileri gayet iyi durumdadır. Çünkü turunçgil üretimi bölgemizde uzun yıllardan beri yapıldığından paydaşların hepsi yeterli tecrübeye erişmiştir.

Bölgemizin turunçgil ürünleri (özellikle Satsuma Mandarin) yurt içinde ve yurt dışında tanınmakta ve tercih edilmektedir.

Yaşanan pandemi sürecinde de turunçgil ürünleri ve C vitamininin önemi bir kez daha ön plana çıkmıştır. 2020 sezonunda görülen olumsuz iklim olayları nedeniyle rekoltenin düşmesi ve pandemi etkisiyle geçen yıl fiyatlar beklentinin üzerinde oluştu. Bu yıl ise rekoltenin geçen yıla göre daha fazla olacağı hesaplandığından ürün fiyatlarının yüksek olmayacağı öngörülmektedir.

Bölgemizin üretim potansiyeli ve piyasa koşulları analiz edildiğinde şu noktalar ortaya öne çıkmaktadır.

Öncelikle Dörtyol-Erzin havzası ülkemizin en kaliteli Satsuma mandarininin ve lezzetli portakalların üretim merkezidir ve üretimden kaynaklanan bir sorunu yoktur.

Yurtdışına ihracat potansiyelimiz oldukça yüksektir. Tarım ilçe müdürlüklerimizin başarılı yönlendirmeleri sayesinde Akdeniz Meyve Sineği (AMS) sorunu bu yıl öngörülmemektedir. Bilindiği gibi Akdeniz Meyve Sineği turunçgillerin en tehlikeli ana zararlısıdır. Diğer hastalık ve zararlılarla bulaşık bir meyveyi satabilirsiniz ama Sinek vuruklu meyveyi hiç kimseye satamayız.

Bunun yanı sıra turunçgil üretiminde ve sonrasında karşılaşabileceğimiz en büyük problem Pestisit (Kimyasal ilaç) kalıntısıdır. Ürünümün kaliteli bile olsa; üründe tespit edilecek olan ilaç kalıntısı veya Meyve Sineği zararı ürünün heba olmasına sebep olabilir. Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi, Doğru ilaçlama ve gübreleme programları ürünümüzün kalitesini arttıracak ve Pazar değerini yükseltecektir şeklindeki tespitler kamuoyu ile paylaşıldı.

Dörtyol, Ticaret, Tarım, Erzin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Narenciyede avantajlı bir döneme giriliyor - Son Dakika


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