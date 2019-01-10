Son Dakika Haberleri: Narkotik Köpeği 19 Kilo Eroini Buldu

Narkotik Köpeği 19 Kilo Eroini Buldu

2 saat önce

Şanlıurfa'da polis tarafından durdurulan LPG tankında narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramada 19 kilo eroin ele geçirildi.

Narkotik Köpeği 19 Kilo Eroini Buldu, System.String[]
Şanlıurfa'da polis tarafından durdurulan LPG tankında narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramada 19 kilo eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Van'dan batı illerine uyuşturucu sevkıyatı yapıldığı bilgisi üzerine ilçe girişinde uygulama noktası oluşturuldu. Ekiplerce ilçe girişinde durdurulan şüpheli araçta narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Aramada, LPG tankına gizlenmiş 19 kilo eroin ele geçirildi. Sürücü uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:19 Kaynak: İHA

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