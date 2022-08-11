NASA, Ay'a iPad gönderiyor! İşte nedeni - Son Dakika
Üye Girişi

NASA, Ay'a iPad gönderiyor! İşte nedeni

11.08.2022 15:02
NASA, Ay'a iPad gönderiyor! İşte nedeni

NASA, Artemis 1 görevi için geri sayıma başladı. İddialara göre uzay ajansı, uzay aracında bir iPad'e de yer verecek.

Uzun zaman sonra tekrar Ay'a ayak basmayı amaçlayan NASA tüm aksiliklere rağmen oldukça kararlı. İnsanlığın Ay'a yeniden dönüşüne yönelik ilk büyük testi temsil edecek olan Artemis 1 görevi için geri sayım başladı. Bu kez insansız şekilde gönderilecek olan uzay aracı, fırlatma sisteminde yeni bir sürprizle karşı karşıya. Haberlere göre NASA, iPad cihazına da yer verecek.

NASA, 'Callisto' sistemiyle Ay'a iPad gönderecek

Önümüzdeki aylarda NASA, 1970'ten Apollo programının sona ermesinden bu yana gerçekleşmeyen hedefini gerçekleştiriyor. Bu devasa projenin gerçekleşmesini beklerken uzay ajansı, ilk test aşamasını gerçekleştirecek. İlk aşama olması nedeniyle bu testte roketin içinde insan olmayacak.

NASA, Ay'a iPad gönderiyor! İşte nedeni

Son haberlere göre NASA, iPad'i test için Ay'a göndermeyi planlıyor. NASA'nın fırlatma sisteminde iPad'e yer vermesinin nedeni ise Amazon Alexa sesli asistanıyla ilgili testlerin Orion uzay aracı içinde gerçekleştiriliyor olmasından kaynaklanıyor. Böylece sesli komutların, uzay aracıyla ilgili bilgileri daha hızlı ileteceği iddia ediliyor.

Depolama sorunu DNA ile çözülecek!

Lockheed Martin ve NASA arasındaki bu iş birliğiyle oluşan bu sistem, 'Callisto' olarak yer alıyor. Bu sayede Orion konsolunun orta kısmında özelleştirilen bir donanım ve tablet olacak. Ayrıca WebEx video konferans hizmeti, kontrol merkezinden video ve ses yayınlamak için de Alexa'yı tercih edecek.

Uzay ajansı, yeni sistemle birlikte Alexa ile mekansal bir sohbet gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Artemis 1'in Ay'a geri dönmek için tüm teknolojiye sahip olduğu söylense de yeni sistem pek çok kişiye ilginç geliyor. Ayrıca NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ndeki Orion programının müdür yardımcı Howard Hu, yeni sistemle ilgili açıklama yaptı. "Astronotların uçuş durumu ve uzay aracı yönü, su kaynağı seviyesi veya pil voltajı durumu gibi telemetri hakkında basit sesli komutlarla bilgi alabilecekleri bir gelecek hayal edebiliyor."

NASA, Ay'a iPad gönderiyor! İşte nedeni

Bunların yanı sıra NASA, Alexa'yı Ay'ın yörüngesindeki bir uzay aracında test etmenin zorluğundan bahsetti. Uzay ajansına göre test, Echo hoparlör ve WiFi ile evde olduğundan daha da zor olacak. Pek çok kişi bu testin, roketin içinde insan olsaydı daha kolay olacağını belirtiyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Güneş'e çarpan kuyruklu yıldız görüntülendi! Güneş'e çarpan kuyruklu yıldız görüntülendi! Hubble Uzay Teleskobu büyüleyen görüntüyü paylaştı Hubble Uzay Teleskobu büyüleyen görüntüyü paylaştı
Kaynak: Shiftdelete

NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji NASA, Ay'a iPad gönderiyor! İşte nedeni - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
15:20 Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu
15:00 Erdoğan'dan "indirim" açıklaması: Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız
14:36 Dizi oyuncuları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'dan birliktelik itirafı: Her şey güzel gidiyor
14:32 Bu kez kaçamadı! Baskın yapan polisler, oyuncak ayının nefes alıp verdiğini fark edince hırsızı yakaladı
14:30 AK Parti'nin yüzde 80 zam kararı sonrası işçiler, Tuzla Belediyesi binasında başkan ile birlikte halay çekti
14:29 Aydın'da seyir halindeki otomobilin tavanında oturan şahsa cezai işlem uygulandı
14:15 Süper Lig'de 2'nci hafta! Müsabakaları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı
14:14 Yerli SİHA'ların mimarlarından Haluk Bayraktar, "Damadın festivali" başlığını atan Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi
14:03 Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum
13:57 İngiltere'de bir genç kız, çocukken yaşadığı cinsel saldırılarla ilgili faturayı polise kesti: Defalarca tacize uğradım ama bunu ciddiye almadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 15:29:38. #1.11#
SON DAKİKA: NASA, Ay'a iPad gönderiyor! İşte nedeni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement