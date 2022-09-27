NASA'dan tarihi çalışma! Büyük asteroitlerin Dünya'ya çarpmasını engelleyebilecekler - Son Dakika
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NASA'dan tarihi çalışma! Büyük asteroitlerin Dünya'ya çarpmasını engelleyebilecekler

27.09.2022 10:07

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) DART misyonu çerçevesinde fırlattığı uzay aracı 11 milyon kilometre uzaklıktaki Dimorphos adlı asteroit ile çarpıştı. DART görevi çerçevesinde NASA, büyük asteroitlerin Dünya'ya çarpmasını engellemenin mümkün olup olmadığını belirlemeyi amaçlarken, çalışma tarihte bir ilk olarak kayda geçti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), büyük asteroitlerin Dünya'ya çarpmasını engellemenin mümkün olup olmadığını tespit etmek üzere Kasım 2021'de başlattığı Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) görevinde beklenen gün geldi. Görev çerçevesinde fırlatılan uzay aracı TSİ 02.15 sıralarında Dünya'dan 11 milyon kilometre uzaktaki Dimorphos adlı bir asteroide çarptı.

NASA 'gezegen savunması' için ilk görevi tamamladı! 11 milyon kilometre uzaklıktaki asteroid tam 12'den vuruldu

ASTEROİDİN HIZININ DEĞİŞİP DEĞİŞMEYECEĞİ TESPİT EDİLECEK

James Webb teleskobu dahil birçok teleskop tarafından takip edilen çarpışmanın, asteroidin hızının değişip değişmediğini tespit ederek, büyük asteroitlerin Dünya'ya çarpmasını engellemenin mümkün olup olmadığını belirlemenin önünü açması bekleniyor.

NASA 'gezegen savunması' için ilk görevi tamamladı! 11 milyon kilometre uzaklıktaki asteroid tam 12'den vuruldu

İLK GEZEGEN SAVUNMA DENEYİ

Dünya'ya yakın nesnelere karşı bir gezegen savunma yöntemini test etmeyi amaçlayan ilk deney olan DART, NASA ve Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Bölümü işbirliği ile yürütülüyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), İtalya Uzay Ajansı (ASİ) ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) gibi uluslararası ortakların da görev çerçevesindeki farklı projelere destek verdiği biliniyor. NASA'nın nihai tasarım ve montaj aşamasını başlatmak için projeyi Ağustos 2018'de onaylanmasının ardından DART uzay aracı 24 Kasım 2021'de başarıyla fırlatılmıştı. Dimorphos ile gerçekleşecek çarpışma için 26-27 Eylül 2022 tarihleri hedeflenmişti.

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Kaynak: İHA

Dünya, NASA, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji NASA'dan tarihi çalışma! Büyük asteroitlerin Dünya'ya çarpmasını engelleyebilecekler - Son Dakika

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SON DAKİKA: NASA'dan tarihi çalışma! Büyük asteroitlerin Dünya'ya çarpmasını engelleyebilecekler - Son Dakika
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