NASA, Samanyolu'nun uydusu Büyük Macellan Bulutu'nun ayrıntılı görüntüsünü paylaştı - Son Dakika
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NASA, Samanyolu'nun uydusu Büyük Macellan Bulutu'nun ayrıntılı görüntüsünü paylaştı

10.05.2022 11:29
NASA, Samanyolu'nun uydusu Büyük Macellan Bulutu'nun ayrıntılı görüntüsünü paylaştı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Samanyolu Galaksisi'nin küçük uydu gökadası Büyük Macellan Bulutu'nun ayrıntılı görüntüsünü paylaştı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Samanyolu Galaksisi'nin küçük uydu gökadası Büyük Macellan Bulutu'nun ayrıntılı görüntüsünü paylaştı.

NASA'nın web sitesinde yer alan habere göre, görüntü, 25 Aralık 2021'de uzaya fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu'nun en soğuk aleti Orta Kızılötesi Cihazı (MIRI) odaklanırken yakalandı.

MIRI test görüntüsü (7,7 mikronda), Büyük Macellan Bulutu'nun bir bölümünü içeriyor. Böylece MIRI, Webb'in performansını test etmesi için yoğun bir yıldız alanı sağladı.

Aynı görüntüler, yakın ve orta kızılötesi evrenin yüksek çözünürlüklü görüntülerini sağlayan Spitzer Teleskopu tarafından da yakalanmıştı.

Ancak Webb'in görüntüsü, daha önce Spitzer görüntüsünde eksik olan yıldızlar arası gazı benzeri görülmemiş ayrıntılarla gösteriyor.

NASA açıklamasında, "Burada, yıldızlar arası gazın termal dengesinde ve kimyasında önemli rol oynayan 'polisiklik aromatik hidrokarbonlardan' veya karbon ve hidrojen moleküllerinden gelen emisyonu görebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

James Webb'in üzerine yerleştirilen 18 gelişmiş ayna parçasının her biri Spitzer'deki tek parçadan daha büyük olduğundan kızılötesi gökyüzünün gelişmiş netlikle görülmesini ve daha da fazla keşif yapılmasını sağlaması bekleniyor.

NASA 25 Aralık 2021'de dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i uzaya fırlatmıştı.

NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü ancak 31 yaşında olan, çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi görülüyor.

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James Webb, Samanyolu, Uzay, NASA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NASA, Samanyolu'nun uydusu Büyük Macellan Bulutu'nun ayrıntılı görüntüsünü paylaştı - Son Dakika


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