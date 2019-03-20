Son Dakika Haberleri: Naşa'ya Jeotermal

Naşa'ya Jeotermal

1 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesine 14 kilometre uzaklıkta bulunan kaplıcaları ile ünlü Naşa Beldesi için jeotermal enerji projesi hazırlandı.

Naşa'ya Jeotermal, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesine 14 kilometre uzaklıkta bulunan kaplıcaları ile ünlü Naşa Beldesi için jeotermal enerji projesi hazırlandı. Ak Parti Naşa Belediye Başkan adayı İbrahim Yavuz tarafından, Kütahya'da seçim standlarını ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e sunuldu.

Ak Parti Naşa Belediye Başkan Adayı Yavuz, Önceliklerinin jeotermal enerjiyi ısınma ve seralarda kullanmak olduğunu ifade etti. Yavuz " Beldemiz sınırları içinde yer alan 232 yatak kapasiteli Naşa kaplıcalarımızda kullanılan termal sıcak suyun Beldemizde bulunan 3 mahallede de jeotermal enerji olarak kullanılması için hazırladığımız projemizi Bakan Dönmez'e sunduk. Sırtını dağa vermiş, önü ovaya açık, kaplıcasıyla ünlü Naşa Beldesine hizmet vermek için yola çıktık. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:41 Kaynak: İHA

AK Parti, Simav, Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğradı Bülent Arınç, Erdoğan'a Yaptığı Teklifi Açıkladı: Gül'e, Davutoğlu'na, Babacan'a veya Bana Görev Verin Dedim Survivor Ecem, Kendisini Enerji Yükleme Bahanesiyle İstismar Eden Kişiden Şikayetçi Oldu 5,5 Büyüklüğündeki Deprem, İzmir'deki AK Parti İl Başkanlığında Saniye Saniye Kameralara Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 12:41:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Naşa'ya Jeotermal
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]