Naşa'ya Jeotermal
1 saat önce
Kütahya'nın Simav ilçesine 14 kilometre uzaklıkta bulunan kaplıcaları ile ünlü Naşa Beldesi için jeotermal enerji projesi hazırlandı.
Kütahya
'nın Simav
ilçesine 14 kilometre uzaklıkta bulunan kaplıcaları ile ünlü Naşa Beldesi için jeotermal enerji projesi hazırlandı. Ak Parti Naşa Belediye Başkan adayı İbrahim Yavuz
tarafından, Kütahya'da seçim standlarını ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
'e sunuldu.
Ak Parti Naşa Belediye Başkan Adayı Yavuz, Önceliklerinin jeotermal enerjiyi ısınma ve seralarda kullanmak olduğunu ifade etti. Yavuz " Beldemiz sınırları içinde yer alan 232 yatak kapasiteli Naşa kaplıcalarımızda kullanılan termal sıcak suyun Beldemizde bulunan 3 mahallede de jeotermal enerji olarak kullanılması için hazırladığımız projemizi Bakan Dönmez'e sunduk. Sırtını dağa vermiş, önü ovaya açık, kaplıcasıyla ünlü Naşa Beldesine hizmet vermek için yola çıktık. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:41 Kaynak: İHA
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