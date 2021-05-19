Nasipse Olur'a Balkan ülkeleri ve Arap dünyasından yoğun ilgi - Son Dakika

Nasipse Olur'a Balkan ülkeleri ve Arap dünyasından yoğun ilgi

19.05.2021 12:16
Nasipse Olur'a Balkan ülkeleri ve Arap dünyasından yoğun ilgi, System.String[]

Sinemaseverlere sımsıcak bir aşk hikayesi sunan 'Nasipse Olur', Netflix'te izleyiciyle buluştuğu ilk hafta sonunda Türkiye ile eş zamanlı yayınlandığı Balkan ve Arap ülkelerinde büyük ilgi gördü

Greenart/ Vahdet Erdoğan'ın yapımcılığını üstlendiği, Burak Sevinç, Algı Eke ve Nur Sürer'in başrolünü paylaştığı film özellikle Bulgaristan, Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan, Pakistan, Kuveyt ve Katar izleyicisinin en çok tercih ettiği yapımlar arasında yer aldı.

YAPIM ŞİRKETİNE MESAJ YAĞMURU

Özellikle 'Söz' dizisindeki başarısıyla yurtdışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Sevinç'in takipçileri, filmin yayınlanmasının ardından yapım şirketini serinin ikinci filminin çekilmesi için mesaj yağmuruna tuttu.

"DÜNYAYA AÇILMAK BİZİ MUTLU ETTİ"

Yapımcı Vahdet Erdoğan da, gördükleri ilgiden memnun olduklarını vurgulayarak "Boyabat'tan dünyaya açılmak bizi çok mutlu etti. Filmi yurtdışından izleyenler hem doğal güzelliklerden, hem de hikayenin samimiyetinden çok etkilendiklerine dair mesajlar yazdı. Başrol oyuncumuz Burak Sevinç'in dünya çapında tanınıyor olması ve Algı Eke'yle yakaladığı uyum da insanların yüreğine dokunabilmemizin en büyük nedeni. Bu kadar istek ve sevgi dolu mesajların ardından biz de devam filmini çekmeye karar verdik. Harika bir senaryoyla geri döneceğiz" sözleriyle müjdeyi verdi.

Nasipse Olur'da küçük kasabasında büyük hayalleri olan Günfer'in (Algı Eke) hayatının peş peşe gelen felaketlerle altüst olmasının ardından, başına gelen bütün felaketlerin tesadüfen tanığı olan Gökhan (Burak Sevinç) ile yollarının kesişmesi ve birbirlerinin hayatına dokunmaları konu ediliyor.Barış Başar'ın senaristliğini, Selahattin Sancaklı'nın ise yönetmenliğini üstlendiği filmde Hakan Bulut, Yeşim Dalgıçer, Ünal Yeter, Barış Başar, Erdem Baş Zeyno Eracar, Derya Sen Akbacak, Aşkım Kapışmak, E. Sefa Yıldırım, Aydın Sarman, Kıvanç Baran Aslan gibi deneyimli oyuncular yer alıyor.

Nasipse Olur'a Balkan ülkeleri ve Arap dünyasından yoğun ilgi
Nasipse Olur'a Balkan ülkeleri ve Arap dünyasından yoğun ilgi

Vahdet Erdoğan, Burak Sevinç, Nur Sürer, Algı Eke, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Nasipse Olur'a Balkan ülkeleri ve Arap dünyasından yoğun ilgi - Son Dakika Magazin


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