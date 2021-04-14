NATO, 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan çekiliyor - Son Dakika

NATO, 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan çekiliyor

14.04.2021 23:00
NATO, 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan çekiliyor, System.String[]

Belçika'daki "Afganistan" konulu NATO Konseyi Toplantısı'nın ardından yapılan ortak açıklamada, NATO güçlerinin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan çekilmeye başlayacağı ifade edildi.

Belçika'daki "Afganistan" konulu NATO Konseyi Toplantısı'nın ardından yapılan ortak açıklamada, NATO güçlerinin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan çekilmeye başlayacağı ifade edildi.

ABD'nin ardından NATO'da Afganistan'dan çekilmeye hazırlanıyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de Afganistan konulu NATO Konseyi Toplantısı düzenlendi. Toplantı, NATO Kararlı Destek Misyonu Çerçeve Ülkelerin Dar Katılımlı Konsey Toplantısı ile dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yüz yüze, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise çevrimiçi olarak katıldı.

Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, Müttefikler'in 2001'de NATO tarihinde ilk kez Washington Antlaşması'nın 5. Maddesini uygulandığı ve birlikte Afganistan'a gittikleri aktarılırken, NATO'nun Afganistan bulunma nedeninin ise terör örgütü El Kaide ve 11 Eylül'de ABD'ye saldıranlarla yüzleşmek ve teröristlerin Afganistan'ı güvenli bir sığınak olarak kullanmasını engellemek olduğu ifade edildi. Bu süreçte Afganistan devleti ile ortaklaşa çalışıldığı ifade edilen açıklamada, "Afganistan'ın karşı karşıya olduğu zorluklara askeri bir çözüm bulunmadığını kabul eden Müttefikler, Kararlı Destek Misyonu güçlerinin 1 Mayıs'a kadar geri çekilmesine başlayacağımızı belirlediler" denildi.

Taliban'a gözdağı

Tüm ABD ve Kararlı Destek Misyonu güçlerinin geri çekilmesinin birkaç ay içinde tamamlanmasının planlandığı ifade edilen açıklamada, "Bu geri çekilme sırasında Müttefik birliklerine yönelik herhangi bir Taliban saldırısı, güçlü bir yanıtla karşılanacaktır" denildi.

"Barış sürecini desteklemeye devam edeceğiz"

Açıklamada, "Barış sürecini desteklemeye devam edeceğiz. İstanbul Konferansı'nı barış sürecini ileriye taşımak ve Doha'da kaydedilen ilerlemeyi pekiştirmek için bir fırsat olarak karşılıyoruz. Afgan hükümetini ve Taliban'ı ABD-Taliban anlaşması ve ABD-Afganistan Ortak Bildirgesi ile başlatılan barış sürecine olan taahhütlerine bağlı kalmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

NATO Afgan halkının yanında

"NATO Müttefikleri ve ortakları, güvenliği artırmak ve son 20 yılın kazanımlarını sürdürmek için Afganistan'ın, halkının ve kurumlarının yanında olmaya devam edecekler" denilen açıklamada, askerlerin geri çekilmesinin Afganistan ile ilişkilerin sona erdirilmesi anlamına gelmediği belirtildi.

Afganistan'ın bir daha asla teröristler için sığınak olamayacak

"Afganistan'da sürdürülebilir bir barış, temelinde şiddete son veren, başta kadınlar, çocuklar ve azınlıklar olmak üzere tüm Afganların insan haklarını koruyan, hukukun üstünlüğünü gözeten ve güvence altına alan kalıcı, kapsamlı ve kapsayıcı bir barış anlaşmasına sahip olacağı" ifade edilen açıklamada, Afganistan'ın bir daha asla teröristler için güvenli bir sığınak olamayacağına vurgu yapıldı.

"Şimdi birlikte ayrılıyoruz"

"Birliklerimiz birlikte Afganistan'a gitti, birlikte uyum sağladık ve şimdi birlikte ayrılıyoruz" denilen açıklamada "Afganistan güvenlik güçleri de dahil olmak üzere bu misyonda görev yapan ve destekleyen herkese minnettarız. Ona hizmette nihai bedeli ödeyenlerin fedakarlıklarını onurlandırıyoruz" ifadelerini yer verildi. - BRÜKSEL

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Belçika, 1 Mayıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika NATO, 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan çekiliyor - Son Dakika


Son Dakika

Erbil Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı Erbil Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı Son Dakika: ABD, Karadeniz'e göndereceği savaş gemisi bildirimini geri çekti Son Dakika: ABD, Karadeniz'e göndereceği savaş gemisi bildirimini geri çekti Biden tarih verdi: ABD, Afganistan'dan 11 Eylül'e kadar tamamen çekiliyor Biden tarih verdi: ABD, Afganistan'dan 11 Eylül'e kadar tamamen çekiliyor MSB, bir astsubayın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı MSB, bir astsubayın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı Son Dakika: Türkiye'de 14 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 279 kişi vefat etti, 62 bin 797 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 279 kişi vefat etti, 62 bin 797 yeni vaka tespit edildi Taksi şoförü aracında ölü bulundu Taksi şoförü aracında ölü bulundu 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı Merve Boluğur'dan, Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt

Son Dakika Haberleri
17:53 Tarlada çalışan eşini öldüren koca, aynı tüfekle kendini de vurdu! Çocuklarının feryatları yürek dağladı
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı'nın küstah sözlerine yanıt verdi: Tam bir terbiyesizlikti
17:39 Yaya geçidinde çarptığı çocuğun ölümüne neden olmuştu! O sürücü 15 gün sonra serbest kaldı
17:34 Çatıdaki intihar girişimini cep telefonuyla yayın yapıp film gibi izlediler
17:27 Altının kilogram fiyatı 455 bin liraya yükseldi
17:26 Bir insan niçin bağımlı olur? Uzman isim yanıt verdi
17:01 Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti
16:43 Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kamu için mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi
16:39 CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 7 vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu
16:20 Cumartesi günü Galatasaray'la karşılaşan Karagümrük'te 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Koca, savcı tarafından ifadesi aldırılan doktorla telefonda görüştü: Hekimlerimizin haklarına sahip çıkıyoruz Bakan Koca, savcı tarafından ifadesi aldırılan doktorla telefonda görüştü: Hekimlerimizin haklarına sahip çıkıyoruz         
22:53
Brice Dja Djedje'den taraftarların gönlünü fetheden hareket Brice Dja Djedje'den taraftarların gönlünü fetheden hareket         
22:39
Çaykur kura çekiminde hile iddiası! Çok konuşulan görüntünün nedeni ortaya çıktı Çaykur kura çekiminde hile iddiası! Çok konuşulan görüntünün nedeni ortaya çıktı         
22:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı         
21:19
Ünlü fenomen Selçuk Büyük sordu, Nihat Hatipoğlu cevapladı! Kripto parayla hacca gidilir mi? Ünlü fenomen Selçuk Büyük sordu, Nihat Hatipoğlu cevapladı! Kripto parayla hacca gidilir mi?         
20:06
Belediyeden 'Almanya'ya giden 43 kişi dönmedi' iddialarına cevap: Başkan yardımcısını görevden aldık Belediyeden 'Almanya'ya giden 43 kişi dönmedi' iddialarına cevap: Başkan yardımcısını görevden aldık         
18:11
Oyuncak silahla film çekmek isteyen gençler polisleri peşine taktı Oyuncak silahla film çekmek isteyen gençler polisleri peşine taktı         
16:08
İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu         
15:55
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı         
15:14
Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı         
15:07
Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi         
15:07
Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı         
14:41
Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük         
14:26
Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı         
14:11
"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı         
12:56
Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı         
12:42
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 23:13:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: NATO, 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan çekiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei