Üye Girişi
NATO, Akdeniz'de tatbikata başladı - Son Dakika

NATO, Akdeniz'de tatbikata başladı

24.01.2022 15:41
NATO, Akdeniz'de tatbikata başladı

NATO, "Neptune Strike 2022" adıyla yapılan tatbikat kapsamında Akdeniz'de devriye faaliyetlerine başladı.

NATO, "Neptune Strike 2022" adıyla yapılan tatbikat kapsamında Akdeniz'de devriye faaliyetlerine başladı.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO Deniz Taarruz ve Destek Kuvveti Komutanlığına bağlı müttefik ülkelerin savaş gemileri ve ABD'nin 6. Filosu Akdeniz'de devriye görevi yürütüyor.

NATO, Neptune Strike 2022 tatbikatının uzun süre önce planlandığını ve 4 Şubat'a kadar süreceğini bildirdi.

Tatbikat kapsamında USS Harry S. Truman uçak gemisi ve beraberindeki gemiler ile savaş uçaklarından oluşan görev grubu faaliyet icra ediyor.

NATO açıklamasında, "Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez bir ABD uçak gemisi görev grubunun NATO komutası altına girdiği" belirtildi.

Pentagon'dan daha önce yapılan açıklamada, USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubunun tatbikatın göbeğinde yer alacağı, tatbikatta NATO müttefiklerinin deniz taktik manevraları, denizaltılara karşı eğitim, uzun menzilli taarruz eğitimi gibi koordineli faaliyetler yürüteceği bildirilmişti.

ABD basınında geçen hafta çıkan haberlerde, ABD'nin bir grup savaş gemisine, Rusya ile gerilimin artmasının ardından Avrupa ülkelerine "güvence vermek için" Akdeniz'de kalması talimatı verildiği bildirilmişti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in USS Harry S. Truman uçak gemisi ve ona eşlik eden diğer 5 gemiye kuzeydoğu Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya'yı içeren Merkez Komuta sahasına taşınmak yerine Avrupa harekat alanında kalmasını emrettiği belirtilmişti.

Pentagon'dan bir yetkili, savaş gemilerinin rotasının değiştirilmesi kararını "Bu, Avrupa'da kalıcı bir mevcudiyet ihtiyacını yansıtıyor ve müttefiklerimize toplu savunma taahhüdümüz konusunda güvence vermek için gerekli." diyerek değerlendirmişti.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Tatbikat, Akdeniz, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO, Akdeniz'de tatbikata başladı - Son Dakika


Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi         
15:47
AK Partili Yasin Aktay: Sezen Aksu bu kadar tepkiyi hak etmedi... AK Partili Yasin Aktay: Sezen Aksu bu kadar tepkiyi hak etmedi...         
15:42
Kremlin sert çıktı: Bu gerilimin sebebi ABD ve NATO'dur Kremlin sert çıktı: Bu gerilimin sebebi ABD ve NATO'dur         
15:35
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu         
13:40
Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler         
12:34
4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım 4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım         
12:07
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27

Son Dakika Haberleri
15:42 Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis
15:42 AK Partili Yasin Aktay: Sezen Aksu bu kadar tepkiyi hak etmedi...
15:40 Bu görüntü paylaşım rekoru kırdı! Mercek bulutu şekil değiştirerek saatlerce gökyüzünde kaldı
15:34 Kremlin sert çıktı: Bu gerilimin sebebi ABD ve NATO'dur
15:32 Otopsi raporu ortaya koydu! Pınar Gültekin diri diri yakılmış!
15:23 Alparslan: Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan kayıp, Akça obadan kaçtı!
15:18 Acun Ilıcalı'nın eli boş kaldı! Bitirdiği transferi Fenerbahçe'ye kaptırdı
15:12 Yok böyle şans! ABD'de bir kadın 3 milyon dolarlık piyango ödülünü spam klasöründe buldu
15:11 Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek
15:10 Gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu! Tahliyesini talep etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 15:57:32. #1.13#
SON DAKİKA: NATO, Akdeniz'de tatbikata başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement