NATO'dan Arktik Güvenlik Vurgusu

12.01.2026 19:45
NATO Genel Sekreteri Rutte, Arktik bölgesinin güvenliği için adımlar atacaklarını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Arktik bölgesinin güvenliğini sağlamak için atılacak adımları görüşüyoruz." dedi.

Rutte, ziyaret ettiği Hırvatistan'da Başbakan Andrej Plenkovic'le ortak basın toplantısında konuştu.

İngiltere ve Almanya öncülüğünde bazı Avrupa ülkelerinin Arktik bölgesinin güvenliğini sağlamak için adım atma niyetinin sorulması üzerine Rutte, "Tüm müttefikler Arktik bölgesinin güvenliğinin önemi konusunda mutabık. Çünkü deniz yollarının açılmasıyla birlikte Rusların ve Çinlilerin bölgede daha aktif hale gelme riski olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Rutte, NATO'nun 7 üyesinin Arktik bölgesinde bulunduğuna dikkati çekerek, diğer taraftan Rusya ve Çin'in de bölgede faaliyetlerini artırdığını kaydetti.

Daha önce de bölgenin güvenliği için görüşmeler yürütüldüğünü belirten Rutte, "Arktik bölgesinin güvenliğini sağlamak için atılacak adımları görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

Rutte, ittifakın ve müttefiklerin Arktik bölgesinin güvenli kalmasını öncelik olarak belirlediğine, Grönland konusunda ise ortak savunmanın kilit olduğuna işaret etti.

Grönland'ın NATO'nun kilit öneme sahip bir parçası olduğunu vurgulayan Rutte, bu konuda ittifak genelinde çok verimli görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland tehdidine ilişkin sorulara doğrudan cevap vermekten kaçınarak, önemli olan hususun "bir sonraki adım için birlikte çalışmaya devam etmek" olduğunun altını çizdi.

Türk dron teknolojisine övgü

Resmi ziyareti kapsamında Albay Marko Zivkovic kışlasını da ziyaret eden Rutte, "Bugün sabah Türkiye'den dron teknolojisi alanında satın aldıklarınızı tekrar görme fırsatı buldum ve çok etkilendim." ifadelerini kullandı.

Rutte, Hırvatistan'ın ABD ve Fransa'dan da satın aldığı teçhizatın yanı sıra kendi dron kapasitesini geliştirdiğine işaret etti.

Avrupa hava sahalarında artan dron ihlallerine de değinen Rutte, ittifakın dron teknolojisini geliştirmeye devam ettiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Savunma, Güncel, Nato, Son Dakika

